Lula dénonce une "punition collective" à Gaza

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son épouse Janja da Silva à leur arrivée à l'aéroport du Caire, le 14 février 2024 en Egypte

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé jeudi à un cessez-le-feu dans la guerre entre l'armée israélienne et le Hamas à Gaza, dénonçant une "punition collective" infligée aux Palestiniens.

"Nous devons mettre fin à cette (guerre) inhumaine (...), Arrêtez cette punition collective", a-t-il déclaré dans un discours lors d'une réunion au Caire du Conseil de la Ligue arabe sur le conflit à Gaza.

En novembre, le président brésilien s'est montré très critique de la riposte israélienne à l'attaque sanglante perpétrée par le Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, la jugeant "aussi grave" que l'attaque du mouvement islamiste palestinien.

La guerre a été déclenchée par l'attaque menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, et son armée a lancé une offensive d'envergure qui a fait 28.663 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Selon Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 29 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre.

"La tâche la plus urgente est d'instaurer un cessez-le-feu définitif permettant l'acheminement continue de l'aide humanitaire et la libération immédiate et inconditionnelle des otages" retenus à Gaza, a encore dit le président brésilien.

Ce dernier a été reçu par le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour des pourparlers portant notamment sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Sa visite au Caire a coïncidé avec la célébration par les deux pays du centenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Il s'agit de son troisième voyage en Afrique depuis son retour au pouvoir en janvier 2023.

Il doit se rendre ensuite à Addis Abeba, où il doit notamment participer les 17 et 18 en tant qu'invité à l'assemblée annuelle de l'Union africaine, un sommet qui réunit les chefs d'Etat de 55 pays de ce continent.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son épouse Janja da Silva visitent les pyramides de Gizeh, près du Caire, le 14 février 2024 en Egypte Présidence brésilienne/AFP

Ce sera aussi une occasion pour lui de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, selon Brasilia.

Sans compter que l'Egypte et l'Ethiopie font partie des nouveaux membres qui viennent de rejoindre les Brics, un groupe de pays émergents auparavant composé seulement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.