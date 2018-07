Lune rougissante au Kenya : l'éclipse totale vue d'Afrique de l'Est

L'éclipse partout ou presque. Depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Australie, et même depuis les rivages du lac Magadi, à 100 km au sud-ouest de Nairobi, au Kenya.

Ici, vendredi soir, loin de de toute source de lumière artificielle, l'association Traveling Telescope Africa a amené son matériel . Pour le plus grand plaisir des locaux, petits et grands, venus observer la lunette de vue... autant que le phènomène céleste.



L'association a lancé son action de vulgarisation scientifique pour l'éclipse solaire de 2016 . Le succès les a convaincu de poursuivre. La phase de disparition compléte de la lumière lunaire a duré une heure et 43 minutes, ce qui en fait d'ores et déjà la plus longue éclipse du 21 è me siècle. Dans le ciel clair, de lointaines étoiles, et la Voie Lactée apparaissait dans une intensité renouvelée.