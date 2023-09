L'Union africaine bientôt membre permanent du G20 ?

Le président des Comores, Azali Assoumani, au moment de sa nomination comme nouveau président de l'Union africaine, lors du 36è sommet de l'UA à Addis-Abeba, le 18 février. Associated Press.

L'Union africaine semble bien partie pour devenir membre permanent du G20, selon plusieurs responsables. Certains s'attendent à une décision samedi 9 septembre, lors du sommet à New Delhi en Inde de cette organisation rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète.