L'Union Africaine souhaite redessiner les cartes

L'Union africaine soutient une campagne visant à mettre fin à l'utilisation par les gouvernements et les organisations internationales de la carte du monde de Mercator, datant du XVIe siècle, au profit d'une carte qui représente plus fidèlement la taille de l'Afrique.

L'Afrique peut-elle être mieux représentée sur les cartes du monde ? Le projet "Correct the map", mené par les groupes de défense Africa No Filter et Speak Up Africa relance le débat à propos de la représentation des continents sur les cartes. Il exhorte les organisations à adopter la projection Equal Earth 2018, qui tente de refléter la taille réelle des pays.

Déformation des continents

Actuellement, la carte de Mercator est majoritairement utilisée. Créé par le cartographe Gerardus Mercator au 16e siècle, ce modèle de carte servait à l'origine pour la navigation. Il agrandit les zones proches des pôles et réduit la taille de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

The @AfricanUnion has officially endorsed the #CorrectTheMap campaign, as featured in Reuters. The campaign is led by Africa No Filter and @SpeakUpAfrica1. Read the story here:https://t.co/6QWStuejLw pic.twitter.com/8HXylxYR14 — Africanofilter (@africanofilter) August 15, 2025

"Cela peut sembler être une simple carte, mais en réalité, ce n'est pas le cas", déclare à Reuters la vice-présidente de la Commission de l'Union Africaine, Selma Malika Haddadi. Elle affirme que la projection de Mercator donne une fausse impression selon laquelle l'Afrique est "marginale", alors qu'il s'agit du deuxième plus grand continent au monde en termes de superficie.

Avec plus de 30,37 millions de kilomètres carrés, l'Afrique aussi grande que les États-Unis, l’Inde, la Chine et la majeure partie de l’Europe réunis.

(Re)lire Guerre en Ukraine : après la visite de Macky Sall en Russie, “l’Afrique montre qu’elle veut peser dans les affaires du monde”

"La taille actuelle de la carte de l'Afrique est erronée", estime Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter, un des groupes de défense du projet "Correct the map", auprès de Reuters.

Il s'agit de la plus longue campagne de désinformation et de mésinformation au monde, et elle doit tout simplement cesser. Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter

Vers une représentation plus juste ?

"Nous travaillons activement à la promotion d'un programme scolaire dans lequel la projection Equal Earth sera la norme principale dans toutes les salles de classe (africaines)", explique Fara Ndiaye, cofondatrice de Speak Up Africa à Reuters. Elle espère que ce programme sera également utilisé par les institutions mondiales, y compris celles basées en Afrique.

Selma Malika Haddadi ajoute que cette campagne s'inscrit dans l'objectif de "redonner à l'Afrique la place qui lui revient sur la scène internationale", alors que les appels à des réparations pour le colonialisme et l'esclavage se multiplient.