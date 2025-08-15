L'Union Africaine veut redessiner les cartes

L'Union africaine soutient une campagne visant à mettre fin à l'utilisation par les gouvernements et les organisations internationales de la carte du monde de Mercator, datant du XVIe siècle, au profit d'une carte qui représente plus fidèlement la taille de l'Afrique.

Le
15 Aoû. 2025 à 15h53 (TU)
Par
Margot Hutton
Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba

Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba (Ethiopie) en mai 2023.

REUTERS/Tiksa Negeri
Partager 1 minute de lecture

L'Afrique peut-elle être mieux représentée sur les cartes du monde ? Le projet "Correct the map",  mené par les groupes de défense Africa No Filter et Speak Up Africa relance le débat à propos de la représentation des continents sur les cartes. Il exhorte les organisations à adopter la projection Equal Earth 2018, qui tente de refléter la taille réelle des pays.

Déformation des continents

Actuellement, la carte de Mercator est majoritairement utilisée. Créé par le cartographe Gerardus Mercator au 16e siècle, ce modèle de carte servait à l'origine pour la navigation. Il agrandit les zones proches des pôles et réduit la taille de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

"Cela peut sembler être une simple carte, mais en réalité, ce n'est pas le cas", déclare à Reuters la vice-présidente de la Commission de l'Union Africaine, Selma Malika Haddadi. Elle affirme que la projection de Mercator donne une fausse impression selon laquelle l'Afrique est "marginale", alors qu'il s'agit du deuxième plus grand continent au monde en termes de superficie. 

Avec plus de 30,37 millions de kilomètres carrés, l'Afrique aussi grande que les États-Unis, l’Inde, la Chine et la majeure partie de l’Europe réunis.

(Re)lire Guerre en Ukraine : après la visite de Macky Sall en Russie, “l’Afrique montre qu’elle veut peser dans les affaires du monde”

"La taille actuelle de la carte de l'Afrique est erronée", estime Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter, un des groupes de défense du projet "Correct the map", auprès de Reuters.

Il s'agit de la plus longue campagne de désinformation et de mésinformation au monde, et elle doit tout simplement cesser. 

Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter

Vers une représentation plus juste ? 

"Nous travaillons activement à la promotion d'un programme scolaire dans lequel la projection Equal Earth sera la norme principale dans toutes les salles de classe (africaines)", explique Fara Ndiaye, cofondatrice de Speak Up Africa à Reuters. Elle espère que ce programme sera également utilisé par les institutions mondiales, y compris celles basées en Afrique.

Selma Malika Haddadi ajoute que cette campagne s'inscrit dans l'objectif de "redonner à l'Afrique la place qui lui revient sur la scène internationale", alors que les appels à des réparations pour le colonialisme et l'esclavage se multiplient.

Afrique
International
ÉTHIOPIE
Education : les enjeux de l'école en Afrique
Education

Dans le même thème - Afrique

Kenya
Afrique

Kenya: un ministre ayant rejeté une enquête de la BBC sur un trafic d'enfants critiqué par Amnesty

Lucy
Afrique

Le squelette de Lucy a quitté l'Afrique et va être exposé pour la première fois en Europe

mali
Afrique

Mali : la junte dénonce un plan de déstabilisation soutenu par des "États étrangers", un Français arrêté

Education : les enjeux de l'école en Afrique

USAID
Décryptage

Suspension de USAID : quelles conséquences pour l'Afrique ?

Francophonie

RDC : une émission pour apprendre le français

Bamako sous les eaux

Mali: la rentrée des classes reportée en raison des inondations

Engagées

Déscolarisation des filles : "Maitresse, je ne reviendrai plus à l'école"

sur le fleuve niger

Mali : à Bamako, les élèves vont en pirogue à l'école de l'île Djalagoun

À la une

International

"Un pari historique": quels enjeux pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska?

International

"Le Liban n'aura plus de vie": le Hezbollah prêt à "livrer bataille" pour s'opposer à son désarmement

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Environnement

Près de 200 morts en 24h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Pas de traité contre la pollution plastique, échec des négociations en Suisse

International

Serbie : deuxième soir d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde