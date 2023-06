L'Union européenne débourse 5 millions d'euros pour la fourniture d'armes au Niger

Un montant de 4,7 millions d'euros de la Facilité européenne pour la paix (FEP), le fonds créé par les États de l'UE et utilisé pour aider militairement l'Ukraine, va financer la fourniture d'une "force létale" aux forces armées nigériennes, précise un communiqué du Conseil de l'UE, l'instance représentant les 27 pays membres.

Une assistance d'un montant de 297.000 euros va compléter le soutien européen et permettre d'assurer l'entretien et le stockage des équipements militaires fournis au Niger.

Ces deux financements portent à 65 millions d'euros les financements accordés au Niger via la FEP dans le cadre de la stratégie intégrée de l'Union Européenne au Sahel.

"Ces mesures d'assistance consolident davantage le partenariat de défense UE-Niger et montrent l'engagement clair de l'UE à soutenir le Niger et son peuple dans leurs efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité au Niger et dans tout le Sahel", explique le communiqué.

La FEP a été créée en mars 2021 pour financer toutes les actions de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union Européenne dans les domaines militaire et de défense. Constituée par des contributions des États membres, elle est indépendante du budget européen et est gérée par les seuls États membres. Les décisions sont prises à l'unanimité.

Une mission de partenariat militaire (EUMPM) a été mise en place au Niger en février 2023 pour soutenir le pays dans sa lutte contre les groupes armés.

Le Niger est devenu la base de la présence militaire européenne au Sahel après les coups d'État militaires au Mali et au Burkina Faso qui ont contraint les forces françaises et les mission militaires de l'Union Européenne à se retirer des deux pays.