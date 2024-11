Macron au Maroc, Eugène Rwamucyo condamné, victoire de l’opposition au Botswana : le Récap’ Afrique de la semaine

🇲🇦 Après trois années de brouilles diplomatiques entre la France et le Maroc, le président français Emmanuel Macron s’est rendu dans le royaume chérifien afin de sceller la réconciliation. Lors de cette visite de trois jours, le locataire de l’Élysée a réaffirmé le soutien de Paris à « la souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental devant le Parlement marocain. Il a par ailleurs promis de nombreux “investissements”français. Emmanuel Macron s’est également félicité du dialogue constant entre les deux pays au sujet de l’immigration clandestine et de « toutes les formes de trafics ».

🇷🇼 Trente ans après le Génocide des Tutsi au Rwanda, le médecin hygiéniste rwandais Eugène Rwamucyo, 65 ans, a été condamné, mercredi 30 octobre, par la cour d’assises de Paris à 27 ans de réclusion criminelle, notamment pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l’humanité. C’est en vertu de la compétence universelle -un principe qui permet depuis 2010 à la France de juger les auteurs de crimes graves quel que soit le lieu où ils ont été commis- qu'il a pu comparaître. Les avocats du médecin ont annoncé leur intention de faire appel.

🇩🇿 En Algérie, le journaliste Ihsane El-Kadi a été libéré vendredi 1ᵉʳ novembre à la faveur d’une grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance (1954-1962). Il a été condamné en appel en juin 2023 à sept ans de prison, dont cinq ans ferme, deux de plus qu’en première instance. En octobre 2023, la Cour suprême avait rejeté un pourvoi en cassation, rendant sa condamnation définitive. Ihsane El-Kadi était poursuivi pour « financement étranger de son entreprise » dans le but « de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ».

Le groupe djihadiste Boko Haram a lancé, dans la nuit de 27 au 28 octobre, une attaque contre l’armée tchadienne dans la région du lac Tchad, à proximité de la frontière qui sépare le pays du Nigeria. Celle-ci a fait, au minimum, « une quarantaine de morts dont le commandant de régiment », selon les autorités de N’Djamena, qui ont aussitôt décidé de répliquer. Au lendemain de cette attaque, le gouvernement tchadien a appelé mardi 29 octobre la communauté internationale à intensifier son soutien dans la lutte anti-terroriste au Sahel.

🇧🇼 Au Botswana, la commission électorale a annoncé vendredi 1ᵉʳ novembre la victoire de l’alliance de gauche (opposition) aux élections générales. Une défaite cuisante pour le parti au pouvoir depuis 58 ans. Le président sortant Mokgweetsi Masisi a reconnu sa défaite et « félicité l’opposition pour sa victoire ». Il a également promis de « faciliter la transition » qui mènera à la première alternance de pouvoir dans le pays.

Il y a 70 ans débutait la guerre de libération de l’Algérie qui mena à son indépendance. Des commémorations ont lieu ce vendredi 1ᵉʳ novembre à Alger. Le 1ᵉʳ novembre 1954 commençait l’insurrection algérienne, marquée par une déclaration du FLN, le Front de Libération Nationale, et une série d’attentats sur le sol algérien. L’indépendance sera proclamée en 1962. La guerre aura duré huit ans.

Le gouvernement béninois a décidé de raser le mythique marché de Dantokpa. En cause : l'insalubrité qui s'est installée ces 20 dernières années. Les autorités prévoient de relocaliser les commerçants dans de nouveaux marchés en cours de construction, d'ici à 2026. Un déménagement qui ne se fait pas sans crainte.

Il y a cinquante ans, sur fond de guerre froide et de régimes autoritaires, la légende de la boxe et icône des peuples noirs, Mohamed Ali, reprenait son titre de champion du monde poids lourds à George Foreman, lors d’un combat historique, à Kinshasa, dans l’ex-Zaïre, le 30 octobre 1974. Un événement dont l’impact sur les jeunesses africaines d’alors avait été considérable. Le journaliste d'origine camerounaise Christian Eboulé revient sur ce chapitre de son enfance.

Lise-Laure Etia nous parle de boxe dans cette page sports : elle revient sur l'un des plus grands combats du siècle. Celui qui s'est déroulé entre Mohamed Ali et Georges Foreman, à Kinshasa, en 1974.