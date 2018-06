Madagascar : Christian Ntsay nommé Premier ministre

Qui est Christian Ntsay ?

Le président malgache Hery Rajaonarimampianina n'a pas tardé à prendre sa décision, ce lundi 4 juin. Dans la foulée de l'annonce de la démission du chef du gouvernement Olivier Mahafaly Solonandrasana, le chef de l'Etat a nommé son Premier ministre de "consensus" : Christian Ntsay, un haut-fonctionnaire international.« J’ai nommé premier ministre Christian Ntsay, un homme expérimenté et ayant les compétences pour l’apaisement », a déclaré le président lors d'une conférence de presse.A charge pour lui de former en un semaine (selon la décision de la Cour d'Ambohidahy) un gouvernement de "consensus" destiné à extraire le pays de la crise politique et apaiser les tensions dans le pays.Objectif : mettre un terme aux manifestations quotidiennes de l’opposition, qui réclame depuis plus d’un mois la démission du chef de l’Etat arrivé au pouvoir en 2014, et préparer la prochaine élection présidentielle.Choisi dans "la liste des noms présentés" par le président Hery Rajaonarimampianina, Christian Ntsay, âgé de 57 ans, occupait jusqu’à ce jour un poste de haut-fonctionnaire à l’Organisation internationale du travail (OIT).Ce diplômé en sciences économiques et en gestion d'entreprise est le représentant de l'OIT à Madagascar, l'Ile Maurice, les Seychelles et les Comores depuis 2008.Sans couleur politique, ce natif du nord du pays a néanmoins été ministre du Tourisme de 2002 à 2003, mais n’est membre d’aucun des trois principaux partis du pays.