Madagascar : comment comprendre la crise politique ?

Si Olivier Mahafaly Solonandrasana, le Premier ministre malgache a démissionné , le président Hery Rajaonarimampianina est toujours au pouvoir. Depuis plus d'un mois, l'opposition manifeste pour obtenir le départ du président, élu en 2014. Il y a moins d'une semaine, il affirmait encore sa volonté de rester à son poste : "quitter le pouvoir, ce serait trahir le peuple malgache".Une nouvelle crise politique pour un pays qui en est coutumier puisque ce fut le cas en 2002 (Marc Ravalomanana avait pris la place de Didier Ratsiraka), en 2009 (Andry Rajoelina succédait à Marc Ravalomanana) et en 2014 (date de l'arrivée au pouvoir de Hery Rajaonarimampianina). À l'origine de la crise actuelle, l'adoption, de force, de nouvelles lois électorales qui favorisent, à l'approche des prochaines élections, le pouvoir en place.Mais derrière ce fait récent existent des problèmes plus profonds dans le pays : la révolte populaire en est le résultat. En premier lieu, il existe un fort clivage entre la population et les élites. Un clivage qui est renforcé par la structure même de la société : du fait de la répartition de la population dans le pays et du manque d'engagement associatif, les doléances du peuple sont difficilement communiquées au gouvernement.D'autant que la structure de la société malgache reste très traditionnelle : les nobles d'hier ont toujours une place privilégiée aujourd'hui. Et même l'oligarchie, pourtant à l'aise, peine à s'organiser. Et ce désordre profite à ceux qui ont des ambitions politiques comme Marc Ravalomanana (ancien président de 2002 à 2009) et Andry Rajoelina (ancien président de 2009 à 2014), anciens ennemis et aujourd'hui leader de l'opposition contre Hery Rajaonarimampianina.Pourtant, Madagascar possède de nombreuses richesses naturelles. Dans le même temps, la pauvreté de la population incite des entreprises internationales, notamment dans le textile, à implanter leurs usines dans le pays et d'exploiter la main d'oeuvre locale à moindre coût.Si la crise de cette année rappelle les précédentes, un paramètre a changé : l'armée. Alors qu'elle reste, usuellement, en retrait, elle se positionne cette fois en arbitre du conflit. Les militaires ont encadré les manifestations sans pour autant les interdire. Reste à voir ce qu'elle fera par la suite.