Madagascar : Dama, le chanteur en route pour la présidentielle

Jus de noix de coco à la main et tout sourire, Zafimahaleo Rasolofondraosolo dit Dama fait campagne sur le marché de analakèl. Une nouvelle étape pour celui qui sillonne le pays depuis six mois. Les passants se pressent pour serrer la main de ce candidat atypique.



Dama est soutenu par un petit parti politique, manajri vahoaka. La vedette de la scène musicale malgache depuis plus de 40 ans, fondateur du groupe de folk Mahaleo se décrit comme le seul candidat anti-systeme de la présidentielle.



Dans son quartier général, juché sur les hauteurs de la capitale, ce sociologue de formation élu deux fois député dans les années 90, élabore son programme, axé sur la lutte contre la pauvreté et contre le train de vie élevé des ministères. L'outsider de l'élection « Les gens des rues, les soins à l'hôpital c'est catastrophique, donc on va tout de suite, tout de suite faire des actions sociales et pourquoi pas ne pas vendre ces grosses voitures, de chaque ministère, il y a des grosses voitures, des ministres et tout ça, je vais les vendre, je vais le vendre » explique Dama.



A 64 ans, l'artiste fait campagne avec très peu de moyens, grâce à des dons reçus dans le cadre d'un financement participatif.



Dama fait office d'outsider, avec très peu de moyens - il ne révèle pas le nom de ses donateurs mais annonce le lancement d'un financement participatif dans les prochains jours -, il croit en sa bonne étoile.



Que les fans du groupe Mahaleo se rassurent, élu ou pas, Dama continuera sa carrière artistique.