Madagascar en un coup d'oeil

Madagascar, où se tient mercredi le premier tour de l'élection présidentielle, est une grande île de l'océan Indien, premier producteur de vanille au monde et un des pays les plus pauvres, secoué par des crises politiques à répétition.

- Biodiversité exceptionnelle -

Madagascar est la quatrième plus grande île au monde, avec une surface de 587.000 km2 pour près de 25 millions d'habitants (Banque mondiale).

Elle est régulièrement balayée par des cyclones et des tempêtes tropicales. En janvier dernier, le cyclone Ava y a fait 51 morts et 22 disparus. En mars 2017, Enawo avait déjà causé près de 80 morts.

L'île jouit d'une biodiversité exceptionnelle qui suscite des trafics d'espèces animales et végétales dont certaines sont menacées de disparition: bois de rose, tortues, lémuriens, reptiles, hippocampes, corail noir...

- Crises politiques à répétition -

Cette ancienne colonie française devient indépendante en 1960, sous la présidence de Philibert Tsiranana.

Didier Ratsiraka, instigateur de la "révolution socialiste malgache", accède à la tête du pays en 1975. Après un mouvement de contestation en 1991-1992, il quitte le pouvoir, qu'il retrouve fin 1996.

De décembre 2001 à juillet 2002, une crise post-électorale dégénère en affrontements armés entre partisans du maire d'Antananarivo, Marc Ravalomanana, et de Didier Ratsiraka.

M. Ravalomanana est déclaré vainqueur de la présidentielle, son prédécesseur s'exile en France.

Marc Ravalomanana est réélu fin 2006, mais son pouvoir est de plus en plus contesté.

En janvier 2009, le maire d'Antananarivo Andry Rajoelina, en conflit avec le régime, réunit plus de 20.000 personnes dans la capitale. Des manifestations émaillées de violences secouent l'île pendant plusieurs semaines.

En mars, Marc Ravalomanana transmet les pouvoirs à un directoire militaire, qui les remet à Andry Rajoelina, lequel prend la présidence d'une transition non élue en attendant l'organisation d'élections.

En décembre 2013, Hery Rajaonarimampianina est élu lors d'une présidentielle, sans M. Ravalomanana ni M. Rajoelina interdits de candidature dans le cadre d'un plan de sortie de crise.

Entre avril et juin 2018, l'île est confrontée à une nouvelle crise avec une vague de manifestations de l'opposition, qui réclame le départ du président Rajaonarimampianina, accusé de vouloir faire taire ses rivaux à quelques mois des élections.

Pour sortir de l'impasse, la Haute cour constitutionnelle (HCC), la plus haute juridiction du pays, ordonne la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale.

- Vanille, saphirs et malnutrition -

Depuis 2016, Madagascar enregistre une croissance annuelle supérieure à 4% mais les récoltes de ce pays essentiellement agricole, notamment le riz, ont été affectées par des catastrophes naturelles qui ont poussé les prix alimentaires à la hausse, note la Banque mondiale.

En revanche, Madagascar a bénéficié de l'envolée des cours de la vanille, dont elle génère 80% de la production mondiale.

L'île fournit aussi 40% de la production mondiale de saphirs.

Malgré la croissance, le pays affiche un taux d'extrême pauvreté de 76,2% en 2017. La moitié des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique, un phénomène attribué par des experts à une trop grande dépendance vis-à-vis du riz.

Madagascar est le 5e pays au monde pour le nombre d'enfants non scolarisés. A chaque hiver austral, l'île connaît une épidémie de peste, qui a été plus virulente et a gagné les villes en 2017, provoquant plus de 200 morts.

