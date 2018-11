Madagascar : il y a 4 ans, les retrouvailles de Ravalomanana et Rajoelina, frères ennemis de la politique malgache

En juillet 2015, les Malgaches doivent choisir leurs maires et conseillers. En coulisses, un duel à distance se joue alors entre deux anciens ténors de la politique. D'un côté, Marc Ravalomanana, président déchu, qui va tenter de faire élire son épouse à Antananarivo. "Quand je vous appelle, quand maman ou moi vous disons qq chose, nous devons rester solidaires et unis, car nous savons tous que redresser la ville de Tananarive ne sera pas facile", clame-t-il à la tribune à quelques heures de l'élection.



De l'autre côté, Andry Rajoelina, ex-président lui aussi, soutient activement l'une de ses protégées : Lalatiana Rakotondrazafy, journaliste. Celle-ci ne manque pas de lancer une pique au camp adverse : " C'est sa femme [à Marc Ravalomanana] qui est candidate à l'élection Municipales ! S'ils veulent faire comprendre aux électeurs que la femme n'est qu'une marionnette parce que c'est le mari qui va prendre les rênes véritablement, ça alors c'est une tromperie, on ne peut pas faire ça aux électeurs."



Nouveau duel entre les deux hommes politiques le 19 décembre pour le poste de président... A nouveau.