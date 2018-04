Madagascar : une jeunesse en colÃ¨re

Nous ne voulons plus de Herry l'arnaqueur et de sa clique. On souffre de la faim, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de corruption. Sans argent tu ne peux rien obtenir.

Moi et mes enfants nous nous rendons dans notre château. C'est ici, attendez je vais vous ouvrir... Et voilà c'est le château où l'on vit.

Franck ANDRIATSIFERANA Artisan

Nous sommes pauvres. On n'a pas de salle de bain. On n'a pas de cuisine. En général c'est ici notre cuisine. C'est ici qu'on prépare à manger.

On arrive à peine à trouver 5000 ary alors que 5000 ary c'est rien. Si on achete du riz, c'est 2 gobelets et c'est déjà beaucoup. Et si on veut manger de la viande, c'est une dépense lourde. A cause de ca on est obligé de manger des brèdes. Si t'as envie d'acheter quelque chose tu ne peux pas car tu n'as vraiment rien dans les poches.

La vie est très dure pour le peuple malgache et je m'adresse aux dirigeants qui regarde cette chaine d'en prendre conscience. C'est comment de vivre dans une grande maison, avec beaucoup d'argent? imaginez, nous les pauvres ! Vous faites semblant de ne rien voir alors que vous ne seriez pas là sans le peuple.

Depuis plus d'une semaine la place du 13 mai a retrouvé sa jeunesse. Si celle de 1972 se battait pour démocratiser l'enseignement et la fin de l'hégémonie francophone, celle de 2018 se bat pour survivre.Car ces malgaches étudiants ou jeunes actifs, qui manifestent sur le parvis de l'Hôtel de ville, subissent depuis plus d'une décennie la pauvreté et l'insécurité, conséquences de la mauvaise gouvernance et de la corruption entretenues sous le mandat de l'actuel président.Cette colère crue qui éclate aujourd'hui, Franck 26 ans la sent monter en lui depuis plusieurs années déjà.Tandis que la manifestation se termine, il nous incite à le comprendre en nous invitant chez lui, dans ce bidonville où il vit depuis 4 ans avec ses deux filles et sa femme.Mais son humour ne lui suffit pas pour faire face au désarroi qui accable sa famille au quotidien.Alors que sa femme vend du parfum dans la rue Franck lui est artisan dans le quartier des "67 hectares".Alors Franck veut s'adresser à ceux dont les poches pleines résonnent jusque dans ce bidonville.Le peuple qui ne faiblit pas dans sa mobilisation.Avec l'appel à la grève, la manifestation de ce lundi promet d'être la plus importante depuis le début de la contestation.