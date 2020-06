Malawi: l'opposition remporte la présidentielle, le sortant conteste

Le chef de l'opposition du Malawi Lazarus Chakwera a été proclamé samedi soir vainqueur de l'élection présidentielle face au chef de l'Etat sortant Peter Mutharika, qui a contesté les résultats avant même leur publication.

Malgré la pandémie de coronavirus, plus de 4 millions d'électeurs ont voté mardi pour la deuxième fois en un an, après l'annulation de la réélection de M. Mutharika en mai 2019 en raison de fraudes massives.

Au terme de quatre longues journées de dépouillement, le président de la Commission électorale (MEC) Chifundo Kachale a confirmé la large victoire de M. Chakwera, un ancien pasteur évangéliste de 65 ans.

"La Commission déclare que Lazarus Chakwera, qui a obtenu 58,57% (BIEN 58,57) des suffrages, a atteint la majorité requise et est élu président du Malawi", a déclaré son président Chifundo Kachale, sous les clameurs des partisans du vainqueur.

"Je suis si heureux, je pourrais danser toute la nuit", a immédiatement réagi M. Chakwera devant la presse. "Mon coeur bouillonne de joie et de gratitude pour le Seigneur".

"C'est une victoire pour les Malawites, une victoire pour la démocratie, une victoire pour la justice", a poursuivi le président élu, qui a fait campagne en dénonçant l'échec économique et la corruption du régime.

"C'est une victoire qui va permettre de remettre la nation sur les rails, de construire un nouveau Malawi dans lequel tous seront impliqués", a promis M Chakwera.

Peter Mutharika, 79 ans, a lourdement mordu la poussière, avec plus de 800.000 voix de retard sur le vainqueur.

- 'Irrégularités' -

Quelques heures plus tôt, sans attendre la confirmation de sa défaite, le président sortant a jeté le trouble en dénonçant des irrégularités dans le scrutin.

"Nous espérions une élection sans irrégularités (...) tous les Malawites ont vu que cette élection était la pire de l'histoire", a-t-il déclaré lors d'une brève déclaration devant la presse. "Nous pensons que la plupart des résultats envoyés à la MEC (Commission électorale) ne sont pas le reflet de la volonté du peuple", a-t-il ajouté.

Le chef de l'Etat sortant a affirmé que des scrutateurs de son parti avaient été "battus, frappés, kidnappés et intimidés de façon à ne pas pouvoir participer au contrôle du vote". "De nombreuses feuilles d'émargement n'ont pas leurs signatures", a-t-il déploré.

Son Parti démocratique progressiste (DPP) avait lui exigé l'annulation pure et simple des résultats, laissant augurer d'une nouvelle bataille devant la justice.

Lors du scrutin disputé de mai 2019, la MEC avait proclamé la victoire de Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera.

Mais le chef de l'opposition avait contesté les résultats et ses partisans étaient descendus dans la rue pendant plusieurs mois pour obtenir l'annulation du scrutin. Leurs manifestations avaient été le théâtre de fréquentes violences avec les forces de l'ordre.

En février, la Cour constitutionnelle a finalement donné raison à l'opposition en invalidant les résultats pour cause "d'irrégularités généralisées et systématiques" et en ordonnant la tenue d'un nouveau scrutin.

- 'Dernière ruade' -

Le Malawi est ainsi devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle, après le Kenya en 2017.

Au lendemain du scrutin de mardi, des ONG locales, qui avaient dépêché des observateurs dans tout le pays, ont dressé un premier bilan concluant que le "processus électoral s'est bien passé jusqu'à présent".

La déclaration du président sortant, avant même la publication des résultats, a suscité de vives critiques au Malawi, notamment dans la société civile.

Peter Mutharika "est dans le déni", a déclaré à l'AFP Gift Trapence, le responsable de la Coalition des défenseurs des droits humains, à l'origine des manifestations pour l'annulation du scrutin de 2019.

"Mais la réalité va très vite le rattraper", a poursuivi M. Trapence. "Les Malawites ont voté et il va devoir respecter la volonté du peuple".

"C'est la dernière ruade du vieux cheval", a pour sa part jugé l'analyste Henery Chingaipe. "Dans toute l'histoire du pays, il n'y a jamais eu d'élection aussi transparente que celle-là, notamment dans la gestion des résultats".

Le Malawi est un des pays les plus démunis de la planète. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de ses 17 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté.