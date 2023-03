Malawi: longue marche de villageois frappés par le cyclone Freddy

Pilirani Aironi et son épouse Mercy, sur le point d'accoucher, doivent parcourir 15 kilomètres à pied dans une zone inondée dans le sud du Malawi, durement frappé par le cyclone Freddy, pour tenter de parvenir jusqu'à l'établissement médical le plus proche.

"Nous trouverons un moyen pour l'amener à l'hôpital aujourd'hui", veut croire Pilirani Aironi, rencontré samedi par l'AFP.

Leur village, dans la municipalité de Muloza, près de la frontière avec le Mozambique, a été dévasté par le cyclone, qui a fait au moins 438 morts, 918 blessés et plus de 345.000 déplacés, selon le dernier bilan du gouvernement. Les intempéries ont été tellement violentes - l'équivalent de six mois de pluie en six jours, qui ont provoqué des coulées de boue et des inondations qui ont emporté maisons, routes et ponts - que de nouveaux cours d'eau sont apparus.

Lorsqu'un journaliste de l'AFP les a rencontrés, Mercy et Pilirani Aironi, qui marchent pieds nus, avaient déjà dû traverser trois de ces cours d'eau nouvellement apparus. "Nous savions qu'il y a plus de rivières sur le chemin mais nous n'avons pas le choix", explique M. Aironi.

Situé sur un versant montagneux, leur village a été presque complètement emporté par un éboulement provoqué par les intempéries. De gros blocs rocheux blancs, du sable et les eaux recouvrent la zone où auparavant se tenaient des maisons.

- Les morts et la faim -

Les blessés ont également dû être transportés à l'hôpital à pied. Parmi eux figuraient huit proches de Winditoni Makava, 75 ans. "Nous les avons transportés sur nos épaules ou sur des brancards", raconte-t-il.

Neuf autres membres de sa famille sont morts dans les inondations, mais seuls cinq corps ont été retrouvés.

Quitter le village est difficile, et l'aide peine également à arriver. L'AFP a pu se rendre sur place à bord d'un hélicoptère de l'armée transportant de l'aide médicale. Mais les denrées alimentaires manquent.

"Nous survivons par la grâce de Dieu", témoigne le chef traditionnel local, Manuel Nachidwa. "La plupart d'entre nous survivent grâce aux bananes" sur les arbres.

Le cyclone Freddy, qui s'est dissipé cette semaine après avoir fait plus de 570 morts en Afrique australe, a affecté plus d'un demi-million de personnes au Malawi.

Il avait d'abord frappé fin février, à Madagascar et au Mozambique. Il était ensuite retourné dans l'océan Indien, où il avait gagné en puissance grâce aux eaux chaudes, avant - fait rarissime - de faire demi-tour et revenir frapper le continent.

Au moins 89 personnes sont décédées dans le district de Mulanje, selon le bilan officiel - mais beaucoup plus selon les habitants.

"De nombreuses personnes sont toujours ensevelies sous ces rochers", selon Manuel Nachidwa.