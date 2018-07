Mali : Attaque contre des soldats français et maliens à Gao

Des militaires francais et maliens de l'opération Barkhane sont tombés ce dimanche dans une embuscade tendue par des terroristes dans le quartier Gadey, vers la sortie nord de la ville.Selon le Ministère de la défense du Mali , l'attaque a eu lieu en fin de matinée vers 11 h. Une patrouille conjointe de soldats maliens et de militaires français de l'opération Barkhane était en cours lorsqu'un véhicule-suicide s'est fait exploser en se jetant contre un blindé. Ce dernier a pris feu.Plusieurs dizaines de civils ont été blessés car l'attaque a eu lieu en pleine ville.Ibrahim Maïga, un habitant confirme que "deux blindés de Barkhane ont été laissés sur place, l'un est en feu, l'autre est trop abîmé par l'explosion, les pneus sont crevés... Depuis hier soir, on a remarqué l'intensification des patrouilles et des gens disaient même que des pick-up remplis d'exploàsifs circulaient dans Gao et que Barkhane était à leur recherche. En ce moment, les Fama (armée malienne) ont bouclé la zone, mais Barkhane est parti. Les hélicoptères survolent."Le porte-parole de l'état-major français des armées, Patrick Steiger a expliqué que cette patrouille incluait une section française de 30 hommes et 3 blindés VBCI (véhicules blindés de combat d'infanterie). Certains de ces hommes étaient à pied, ainsi que des éléments de l'armée malienne."Il y a des victimes civiles dont des enfants", confirme-t-il. Selon lui, aucun soldat français a été tué, mais il refuse de préciser si des soldats français ont été blessés ou non dans l'explosion.Selon une source hospitalière à Gao, "au moins deux civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés".Cette attaque survient deux jours après un attentat suicide perpétré à Mopti, Mali contre le QG de la force conjointe du G5 Sahel lancée en 2017, qui a fait cinq morts, dont deux militaires de cette force et deux assaillants