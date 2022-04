Mali : attaques simultanées contre trois camps de l'armée

Ces attaques ont ciblé à partir de 05H00 (GMT et locales) les camps de Sévaré, Nionio et Bopho, trois localités dans le centre du Mali, selon des sources militaires.



A Sévaré, "il y a eu une double attaque terroriste, avec explosion d'engins et des tirs", a indiqué une de ces sources, sans plus de détails. "L'armée a riposté. Nous ne pouvons pas pour le moment donner (un) bilan", a-t-elle dit.



"Nous avons demandé à la Minusma (la Mission de l'Onu au Mali), dans le cadre de notre collaboration, l'envoi d'une force d'intervention rapide à proximité du camp de Sévaré pour aider à sécuriser", a ajouté la même source militaire, confirmée par une source militaire au sein de la Minusma.



Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu deux coups d'Etat militaire depuis août 2020.



Parties du nord du pays, les violences jihadistes se sont étendues vers le centre et le sud avant que le conflit ne se complique avec l'apparition de milices communautaires et de bandes criminelles.



Le conflit a fait des milliers de morts civils et combattants et le centre du Mali est actuellement un des principaux foyers de la crise sahélienne.



Les militaires au pouvoir depuis 2020 se sont rapprochés de Moscou en même temps qu'ils se détournaient de la France, engagée militairement dans le pays contre les jihadistes depuis 2013.



Le Mali a ainsi fait appel massivement à ce qu'il présente comme des "instructeurs" venus de Russie alors que les Occidentaux (Paris et Washington notamment) dénoncent la présence dans le pays de "mercenaires" du groupe privé russe Wagner, ce que démentent fermement les colonels maliens.



Sur fond de crise diplomatique avec la junte, Paris a annoncé en février le retrait de ses soldats déployés au Mali, opération devant être achevée cet été.