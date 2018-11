Mali : célébrations du Mawlid

Chez les Cissé, il y a le cinéma... et la religion.

Pour eux, pas question de manquer cette nuit du Mawlid. Une fete qui se célèbre en famille.



"Sans les enfants, la fête n'est pas intéressante. Il faut toujours qu'il y ait des enfants, moi c'est ma nature, je ne peux rien faire sans les enfants. Même mes films, quand je réalise mes films, il faut que j'ai un gosse autour de moi. Ca me motive et ça me stimule." Souleymane Cissé, Réalisateur



La soirée débute donc à la maison. Comme le veut la tradition, les enfants chantent et dansent pour réclamer des cadeaux, bonbons ou pièces de monnaie.



Et pas de fête sans un repas copieux. Ce soir au menu, viandes grillés, frites et alloco. Avant tout, c'est ça la nuit du Mawlid, un moment de partage.



"Nous on a toujours mangé en famille. Ce n'est meme pas qu'en famille, c'est une communion : tu ne sens même pas qu'il ya des voisins. En fait, tout le monde devient frère et soeur pendant une soirée, et c'est cette convivialité que je voulais que les enfants reprennent." Soussaba Cissé, fille de Souleymane, réalisatrice.



Vers 23h, direction pour la famille Cissé le stade municipal où sont réunis des milliers de fidèles du quartier de Badala-bougou. Sur place, une scène dressée comme tous les ans pour accueillir le prêcheur Baba Diallo.



"Chaque quartier a ses prêcheurs attitrés et nous c'est Baba Diallo, donc je suis venue au moins une quinzaine de fois l'écouter. J'adore sa façon de parler, j'adore son histoire, moi je suis cinéaste et quand il parle j'ai l'impression d'être dans un film, comme si j'étais avec le prophète." Soussaba Cissé, fille de Souleymane



Lectures du Coran et récits de la vie du prophète se succèdent, un véritable show qui a duré jusque tard dans la nuit pour laisser place le lendemain à un jour férié, moyen de prolonger les réjouissances en famille.