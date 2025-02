Mali: critiques après de nouvelles taxes instaurées par la junte

De nouvelles taxes instaurées par la junte au pouvoir au Mali sur des produits et services de la vie courante ont soulevé mardi un vent de critiques dans ce pays d'Afrique de l'Ouest miné par les difficultés budgétaires.

Le gouvernement malien a annoncé lundi avoir adopté une série d'ordonnances fiscales qui devraient selon lui permettre à l'Etat de récupérer près de 200 milliards de FCFA (305 millions d'euros) chaque année.

Il a ainsi décidé d'augmenter les taxes sur les boissons alcoolisés, les entreprises de télécommunications, les services commerciaux de communications téléphoniques et certains transferts d'argent sur mobile.

Ces nouvelles recettes doivent notamment servir à financer des "projets d’infrastructures de base et de développement social", affirme le gouvernement.

Une partie sera investie dans le secteur énergétique pour "réduire les coupures d’électricité intempestives", a déclaré lundi le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, lors d'une conférence de presse. Ces coupures, importantes, minent le quotidien des Maliens jusque dans la capitale Bamako.

Un commerçant passe un appel dans un marché de Bamako, au Mali, le 1er février 2022 AFP/Archives

Le général Maïga a justifié ces hausses de taxes par les difficultés de son pays à obtenir des prêts auprès des certaines banques, mais également par "la volonté de la junte d’asseoir une véritable souveraineté".

Mardi, des milliers de messages dénonçant ces hausses de taxes ont inondé les réseaux sociaux.

"Au lieu de faire peser ces charges sur la population, j'aurais préféré que les autorités montrent l’exemple en étant les premières à se sacrifier," a critiqué l'ancien Premier ministre Moussa Mara Yelema dans un panel live sur le réseau social TikTok.

"Cette situation peut être perçue comme inadmissible par la population," a-t-il poursuivi.

"On taxe la richesse du peuple et non sa misère. Taxez votre richesse d'abord. L'exemple doit venir d'en haut", a écrit mardi sur Facebook le rappeur Ismaila Doucoure plus connu sous le nom de Master Soumy.

Le Mali, dirigé par une junte militaire après un double coup d’Etat en 2020 et 2021, est en proie depuis 2012 à une profonde crise économique et sécuritaire nourrie notamment par les violences jihadistes et de groupes criminels communautaires.