Mali: des experts de l'ONU indignés de possibles "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité"

Plus d'une douzaine d'experts indépendants de l'ONU se sont indignés de possibles "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité" commis au Mali, après la découverte de corps aux abords d'un camp de l'armée malienne.

Ces experts, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme mais ne parlent pas au nom de l'ONU, "ont exprimé aujourd'hui (mercredi) leur indignation face à l'exécution sommaire présumée de plusieurs dizaines de personnes au Mali, ainsi que la disparition forcée d'autres personnes", indique un communiqué commun signé notamment par Eduardo Gonzalez, l'expert indépendant sur la situation des droits humains au Mali.

"Ils ont averti que ces exécutions illégales pouvaient constituer des crimes de guerre et que les disparitions forcées pouvaient constituer des crimes contre l'humanité si elles s'inscrivaient dans le cadre d'attaques généralisées ou systématiques contre des civils", poursuit le communiqué.

Les 13 experts exhortent les autorités maliennes "à mener des enquêtes rapides, efficaces, approfondies, indépendantes, impartiales et transparentes".

Des corps ont été découverts aux abords d'un camp militaire malien, quelques jours après l'arrestation par l'armée et des paramilitaires du groupe russe Wagner de dizaines de civils appartenant pour la plupart à la communauté peule, ont affirmé le 24 avril à l'AFP plusieurs témoins et une organisation locale.

Bien que le nombre exact de morts ne soit pas clair, au moins 65 personnes auraient disparu ou auraient été déclarées portées disparues après avoir été arrêtées à Sebabougou, ont indiqué les experts, qui disent avoir reçu une liste de sources crédibles indiquant les noms de 54 victimes masculines présumées. Le sort des victimes et le lieu où elles se trouvent restent inconnus.

"Selon des informations non confirmées, les personnes arrêtées ont été torturées et interrogées" avant d'être exécutées hors du camp par les militaires et les personnel de Wagner, poursuivent les experts.

Entre le 21 et le 22 avril 2025, plusieurs dizaines de corps en décomposition, soupçonnés d'être ceux des personnes arrêtées à Sebabougou le 12 avril 2025, ont été retrouvés dispersés aux abords du camp militaire de Kwala par des personnes à la recherche de leurs proches, précise le communiqué.

"Nous sommes profondément troublés par l'impunité totale apparente et l'absence de poursuites ou de prévention de ces violations attribuées à la fois aux forces de défense et de sécurité maliennes et au personnel militaire et de sécurité étranger du groupe +Wagner+ et/ou de l’organisation +Africa Corps+", ont déclaré les experts.

Le Mali, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest dirigé par une junte, est en proie aux agissements de groupes jihadistes. Les militaires au pouvoir se sont éloignés des anciens alliés occidentaux pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.