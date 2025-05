Mali: HWR réclame une enquête "indépendante" sur la mort de 22 civils

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé mardi les autorités maliennes à ouvrir une enquête "crédible" et "indépendante" sur la mort d'au moins 22 civils tués la semaine dernière après avoir été arrêtés par des militaires dans le centre du Mali.

Le 12 mai, 22 personnes ont été tuées et enterrées dans des fosses communes par l'armée malienne dans le centre du pays, selon des sources locales et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), qui a dénoncé des "exécutions sommaires".

Vendredi dernier, l'armée malienne a affirmé "prendre très au sérieux" ces accusations et a promis d'ouvrir des enquêtes qui permettront "d'infirmer ou de confirmer ces allégations", dans un communiqué.

"Une enquête militaire sur un massacre présumé par des soldats soulève de graves inquiétudes quant au fait que l'enquête ne sera ni indépendante ni impartiale", estimé mardi HRW, organisation de défense des droits humains.

Les autorités maliennes, dominées par des militaires, doivent "enquêter de manière crédible et indépendante sur (ces) exécutions extrajudiciaires présumées", a exhorté l'organisation.

"Les autorités doivent poursuivre pleinement et équitablement tous les responsables présumés et indemniser rapidement les familles des victimes", a ajouté Ilaria Allegrozzi, chercheuse sur le Sahel pour HRW, citée dans le communiqué.

L'ONG dit avoir interrogé par téléphone entre le 13 et le 18 mai cinq personnes qui ont assisté aux arrestations et cinq autres qui ont eu connaissance des faits, ainsi qu'un homme qui a survécu aux exécutions. L'organisation affirme avoir aussi reçu de sources locales "une liste de 22 victimes, toutes des hommes d'ethnie peule âgées de 32 à 67 ans".

La communauté peule est régulièrement prise pour cible au Sahel, visée par des amalgames l'assimilant aux combattants jihadistes de la région.

L'armée malienne et ses alliés russes du groupe paramilitaire Wagner sont de leur côté régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.

Fin avril, de nombreux corps ont été découverts aux abords d'un camp militaire malien dans l'ouest du pays, quelques jours après l'arrestation par l'armée et ses alliés russes de dizaines de civils.

Depuis qu'ils ont pris le pouvoir lors de coups d'État en 2020 et 2021 au Mali, les militaires ont rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance coloniale française et se sont ensuite tournés vers la Russie.

Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI) et aux violences de groupes communautaires et crapuleux.