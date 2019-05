Mali : Kayes, l'esclavage en héritage

Je suis ici car des gens m’ont dit qu’ils allaient me tuer et que s’ils ne me trouvaient pas sur place, dans mon village, ils me tueraient. Mes femmes sont à Diema, mes enfants aussi et ma mère est restée au village. Mais sans décision de justice comment puis-je rentrer ? J’y retournerai si la loi me garantit que je peux rentrer.



Hamé Coulibaly, membre de l’association Gambana

Il y a une rivalité entre deux tendances. Ceux qui pensent que l’esclavage est une coutume, une tradition qu’il faut perpétuer, et ceux qui disent, « on en a assez, on refuse de s’adonner à l’esclavage ». La différence dans la région de Kayes, c’est que ceux qui ne veulent pas de cet esclavage-là, ils sont souvent violentés, ils sont battus, ils sont chassés de leurs maisons, ils sont stigmatisés, ils sont exclus de la société. Alors qu’au nord, si tu ne veux pas être avec quelqu’un, l’esclave de quelqu’un, on ne va pas t’empêcher de partir, ou se mettre à te battre. En tout cas, je n’en ai pas vu moi.



Abdoulaye Mako, Président d’honneur de Temedt

Je n’ai pas peur de la mort, mais mon mari a préféré partir. Des personnes ont été expropriées, nous étions ostracisés dans le village, nous ne pouvions pas sortir, nous ne pouvions pas aller au puits puiser de l’eau. Une personne âgée sera forcément affectée de cette situation. Surtout pour les enfants.



Moussokoura Hona, déplacée à Mambry

Sur 100 plaintes liées à des différends sur l’esclavage, aucune n’aura la mention d’esclavagisme. Les autorités préfèrent invoquer des différends, des coups et blessures, des problèmes de terre, ainsi que plein d’autres justifications, alors que le fond du problème entre les protagonistes est l’esclavage. Des gens se font tout arracher parce qu’ils sont esclaves, mais au lieu que ce soit inscrit sur les plaintes, les agents de la police judiciaire au lieu de prendre toutes les mesures, minimisent les choses en ne mentionnant pas l’esclavage.



Hamé Coulibaly, membre de l’association Gambana

Tous les soninkés doivent s’inspirer de votre exemple, parce que nous, on pensait que l’esclavage n’existait qu’au nord, mais on a découvert que l’esclavage est une réalité au Mali, et que si vous vous êtes soninkés, et qu’il y a l’égalité chez vous, pourquoi pas, les soninkés vont pas s’inspirer de votre exemple.



Soumaguel Ouyahi, secrétaire général de l’association Temedt



Qu’ils soient esclavagistes ou esclaves, ils sont tous des victimes, maintenant la sensibilisation va à l’endroit de toutes les deux catégories. Chacun a des compétences, mais seules les compétences de l’esclave sont exploitées. Du coup, ce qui va venir, c’est la disette, c’est le déplacement massif de population, c’est le déplacement des Autorités, et les maîtres qui restent là-bas, ils ne savent ni cultiver, ni faire du thé, ce sont les esclaves qui le font.



Soumaguel Ouyahi, Secrétaire général de l’association Temedt

Depuis l’arrivée de nos grands-parents sur ces lieux jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous vivons dans la paix et dans la cohésion. C’est une fierté pour moi. Mon père a immigré et je suis né ailleurs. Mais quand je suis revenu dans le village, j’ai rencontré les autres membres de ma famille. Ils étaient heureux et je suis resté. Je travaille ici comme enseignant. Mon rôle est de partager mes connaissances aux enfants. Ce sont eux qui seront les adultes de demain. La destinée de ce village leur appartiendra un jour. Ils doivent suivre nos traces pour vivre en paix.



Waly traoré, élu communal

Le jour se prépare à naître sur Bamako. Hamé Coulibaly n’a pas changé ses habitudes, malgré la fuite et la solitude. Et c’est loin de la mosquée de son village et de ses enfants qu’il commence sa journée.Hamé Coulibaly a été molesté, torturé et spolié dans sa localité de Kérouané dans la région de Kayes. Il vit dans un lieu tenu secret. Il est aujourd’hui la cible principale d’esclavagistes : "Je suis né dans une grande famille. Une famille avec beaucoup de charges. Mais les problèmes que je vis les ont tous impactés. Tous ont été frappés, au village. Certains ont été blessés au point de se rendre à l'hôpital. Nous nous sommes soulevés disant que nous ne sommes pas des esclaves, que nous ne voulons plus de l’esclavage. Cela ne nous plaît pas de l’être, on ne pratiquera plus l’esclavage et les traditions qui en découlent. C’est notre principale revendication. »Réfugié dans son propre pays, il reçoit le soutien d’organisations de défense des droits humains. L’association Temedt lutte depuis 2006 contre l’esclavage par ascendance au Mali :Au premier coup d’oeil, Mambry est un village comme les autres. Pourtant, plus de 1000 déplacés y vivent aujourd’hui. Lassim Konaté, membre d’une association anti-esclavagiste vient s'enquérir de leur sort. La famille de Hona est installée à Mambry depuis 4 mois.Ils sont une trentaine, femmes, vieillards et enfants.Eux sont des djons, "djons" veut dire esclave. Avant leur départ, ils étaient soumis aux « horons », les nobles selon le système de caste au Mali.« La première fois que je suis venu, l’endroit était vide, il n’y avait rien. Mais aujourd’hui je vois que des maisons ont été construites. Je suis joyeux, je suis content. C’est la raison pour laquelle je prends des photos. A mon retour, je les montrerai aux membres l’association Gambana. Ils verront que l’endroit est en train d’avancer. Les gens qui sont ici ne souhaitent plus rentrer dans leur localité. C’est pour ça que les maisons ont été construites. Depuis qu’ils sont arrivés, le chef de village les a bien accueillis, ils disposent de tout ce dont ils ont besoin ici », explique Lassim Konaté, membre de l’association Gambana.Maitre Modibo Sylla est lui avocat à la Cour du Mali, il défend les droits de ces personnes : « Toutes les Autorités de ce pays ont été saisies. Du Président de la République, au dernier citoyen. Tout le monde est informé aujourd’hui au Mali de ce problème. Nous avons saisi le Ministère de la Justice, le Ministère de l’Administration territoriale, de la Sécurité, malgré tout, on a l’impression que ça ne bouge pas ! »Hamé Coulibaly explique à son avocat : " L’esclavage est aboli au Mali, et même si cela était toujours dans la Constitution, nous n’en voudrions plus. Nous avons besoin de notre liberté et cela en dérange certains, que la justice tranche ! »Au Palais de Justice de Diema, Hamé Coulibaly sort d’une audience avec son avocat. Accusé d’injure non publique, il est également plaignant dans une autre affaire pour avoir été menacé de mort.« Pour décourager ces esclaves dans leur lutte, et c’est une lutte pacifique, on le dit, ce n’est pas avec violence, à travers la sensibilisation, donc on essaie de les décourager dans cette lutte, à travers des procédures qui ne tiennent pas comme vous l’avez vu ce matin, comme injure non publique. Hamé a dit qu’il n’a insulté personne. Si les audios existent, qu’on les fasse sortir, ça n’existe pas», raconte Maitre Modibo Sylla.« Ma situation est très fâcheuse, les gens qui sont en train d’attendre dans les voitures, sont venus pour m’agresser car je suis là aujourd’hui. Ils ont fait des appels pour venir en nombre. Ces gens ne sont pas venus pour suivre l’audience, mais bien parce que je suis là. S’ils peuvent faire quoi que ce soit, ils le feront », répond Hamé Coulibaly, membre de l’association Gambana.Hamé Coulibaly a finalement été exfiltré de la ville de Diema par la garde personnelle du président du tribunal. Remonté, il pourfend tout un système.La ville de Kayes est la capitale régionale. Le centre névralgique administratif et économique d’une région de 2 millions d’habitants. Waly Traoré s’y rend régulièrement. Elu communal, il est ressortissant du village de Bouillagui. C’est aussi un descendant d’une communauté d’esclaves affranchis.« Chez moi, il y a l’égalité totale, tout le monde a le droit d’être chef. Le plus vieux du village est le chef » selon Waly Traoré, élu communal. « Les grands-parents qui ont été capturés par certaines tribus, ce sont ces descendants qui sont là aujourd’hui et qui continuent à être des esclaves. Quand à nous, chez moi à Bouillagui, nos grands parents ont combattus. Nous avons fondé notre village en 1914. Et de nos jours, on dépend de nous-mêmes. Nos grands-parents ont pu combattre ce fléau, et ca n’existe plus » poursuit Waly Traoré, élu communal.L’esclavage est officiellement aboli en 1905 par l’administration coloniale. Les traditions empêchent l’application de ce principe. L’association Temedt milite pour l’adoption d’un projet de loi portant répression de l’esclavage. Une grande conférence se tient au gouvernorat de Kayes.Waly Traoré tient à nous emmener dans son village. Situé à quelques encablures de la frontière mauritanienne, il est isolé dans un paysage semi désertique. 70 familles ont fondé ce village de liberté. Il en existe une dizaine dans les environs.



C’est tout un héritage qu’il souhaite transmettre. Originaires du nord de la Côte d’Ivoire, des régions de Sikasso et de Ségou, les habitants de Bouillagui sont les descendants des captifs fait prisonniers lors des conquêtes de Samory Touré au 19e siècle.



Hamé Coulibaly poursuit sont combat. Il diffuse chaque vendredi des messages sur une multitude de groupes Whatsapp de son association. C’est sa seule arme pour continuer à sensibiliser contre l’esclavage.



« Nous menons nos campagnes de sensibilisation par téléphone pour que les gens comprennent ce qui se passe. Ils nous refusent le fait d’avoir des délégations qui puissent se rendre dans les villages, rencontrer les maires pour travailler ensemble afin qu’il n’y ait pas de violences. Mais comme ça avec le téléphone, toute personne peut entendre le message sans que l’on se déplace. Je vais continuer parce que si je ne le fais pas, cela montrera que notre lutte a été vaine. Je vais continuer jusqu’au bout. Je ne sais pas si l’esclavage se terminera de mon vivant. Cela peut prendre beaucoup de temps si le gouvernement ne prend pas les mesures adéquates » raconte Hamé Coulibaly, Membre de l’association Gambana.



De Bamako à Kayes et de Kayes à Kidal, plus de 800 000 maliens vivent toujours dans une forme d’asservissement.