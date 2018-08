Mali : la Cour constitutionnelle valide le 1er tour de l'élection présidentielle

Ils ont relevé ce avec quoi ils n'étaient pas d'accord, ils ne sont pas allé dans la rue mais ont saisi l'institution constitutionnelle, et cela à mon avis est tout à fait à leur mérite et salutaire. Celui qui doit gagner le premier tour, a gagné, ceux qui ont perdu doivent accepter leur défaite parce que les choses se sont bien passé. Boucary Teta, directeur de campagne d'Ibrahim Boubacar Keita

Il aura fallu près de deux heures d'audience pour que la Cour constitutionnelle valide officiellement les résultats du premier tour : 47,70% pour Ibrahim Boubacar Keita et 17,78% pour Soumaïla CisséPourtant Le Front républicain a tout tenté pour discrediter un premier tourqu'il qualifiait jusqu'à mardi soir de coup d'Etat électoral.Les 23 requêtes déposées par la coalition de l'opposition ont toutes étaient rejetté,y compris les demandes de récusation de la Cour constitutionnelle. Désormais plus aucun recours n'est possible.Dans le camps du président sortant Ibrahim Boubacar Keita on est satisfait de la décision de la cour et l'on se montre beau joueur.Les coalisés se sont réunis juste après l'annonce de la Cour, mais se sont refusés à toute déclaration pour l'instant, comme pour faire monter un peu plus la pression sur le second tour.