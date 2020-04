Mali : la famille de Sophie Pétronin affirme que la France dispose d'une preuve de vie "fiable"

"L'Etat français dispose d'une preuve de vie de Sophie fiable en date de début mars", écrivent les proches de l'otage qui indiquent toutefois ne pas détenir "de détails ni d'éléments matériels pour apprécier davantage cette nouvelle".

Malgré le confinement imposé dans tout le pays en raison de la pandémie de coronavirus, le fils de l'otage, Sébastien Chadaud-Pétronin, a été convoqué il y a deux semaines à Paris par les autorités françaises qui voulaient "lui annoncer une nouvelle importante", selon ce communiqué.



Au Mali, Sophie Pétronin, l'humanitaire franco-suisse otage depuis trois ans :

"C'est la première fois que le Quai d'Orsay nous informe de l'existence d'une preuve de vie de Sophie de manière aussi officielle", a souligné auprès de l'Agence France-Presse le neveu de Sophie Pétronin, Lionel Granouillac, précisant que sa tante était "malade" mais recevait des traitements.

Interrogé par l'AFP, le ministère s'est refusé à tout commentaire. Le 30 décembre 2019, le mari de l'humanitaire enlevée à Gao (nord Mali) par des hommes armés avait déploré le silence entourant le sort de son épouse, médecin septuagénaire.



"On ne sait pas si elle est vivante. Cela fait un an que nous n'avons plus de nouvelles du tout", déplorait Jean-Pierre Pétronin au troisième anniversaire de sa captivité.



En 2009, nos journalistes étaient partis à la rencontre de Sophie Petronin. À Gao, l'humanitaire a créé une association de lutte contre la malnutrition des enfants.



La dernière vidéo où apparaissait Sophie Pétronin avait été reçue mi-juin 2018. Elle y semblait très fatiguée, le visage émacié, et en appelait au président français Emmanuel Macron. Dans une autre vidéo en novembre 2018, où elle ne figurait pas, ses ravisseurs affirmaient que son état de santé s'était dégradé.