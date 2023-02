Mali : le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov attendu à Bamako les 6 et 7 février

C'est un déplacement à inscrire dans les annales, selon Bamako. La visite annoncée au Mali de Sergueï Lavrov est la "première du genre d'un ministre des Affaires étrangères russe dans notre pays", indique un communiqué . Les 6 et 7 février 2023, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est attendu à Bamako pour une visite "d'amitié et de travail".

Quel est le programme de la visite de Lavrov au Mali ? Le ministre russe des Affaires étrangères doit rencontrer son homologue malien.

Il rencontrera également le Colonel Assimi Goita, président de la transition au Mali.

Les délégations russes et maliennes auront une séance de travail, suivie d'une conférence de presse.

En mai 2022, le ministre des Affaires étrangères du Mali Abdoulaye Diop s'était rendu à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov.

Vers un rapprochement plus affirmé ?

"Cette visite de haut niveau s’inscrit en droite ligne du choix politique opéré par le Gouvernement de la Transition d’élargir et de diversifier les partenariats stratégiques", précise le communiqué du ministère. "À cet égard, elle matérialise la volonté ferme des deux Chefs d’Etat malien et russe d’impulser une nouvelle dynamique aux relations d’amitié et de coopération bilatérale". Cette coopération s'axe surtout sur un renforcement des partenariats déjà actifs entre les deux pays, dans le domaine "de la défense et de la sécurité", mais aussi au niveau de la "coopération économique, commerciale et culturelle."Depuis les deux coups d'État d'août 2020 et mai 2021, le Mali semble opérer un rapprochement militaire avec la Russie. Fin décembre 2021, une quinzaine de pays occidentaux, dont la France, dénoncent un début de déploiement de la société paramilitaire russe Wagner au Mali. Cela conduit le président français Emmanuel Macron a annoncer le retrait des soldats français du Mali en février 2022. Depuis, la présence de Wagner n'est toujours pas assumée par les autorités maliennes mais le partenariat militaire entre la Russie et le Mali se renforce.