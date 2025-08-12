Mali : le pouvoir militaire de Bamako restitue des manuscrits historiques à Tombouctou

Le gouvernement militaire malien a commencé lundi 11 août à restituer les manuscrits historiques de Tombouctou. Ils avaient été récupérés par des gardiens de la bibliothèque, lors de l'occupation de la ville par des membres de groupes armés liés à Al-Quaïda, il y a plus de 10 ans.

Des chefs religieux se tiennent derrière des boîtes de manuscrits anciens de Tombouctou, restitués après plus d'une décennie de stockage à Bamako, à Tombouctou, au Mali, le lundi 11 août 2025.

Ce sont pas moins de 4 000 manuscrits que les islamistes radicaux ont détruits, ont certains datant du XIIIe siècle, après s'être emparés de Tombouctou en 2012, selon les conclusions d'une mission d'experts des Nations Unies.

Ils ont également détruit neuf mausolées et la porte d'une mosquée, tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'exception d'un seul. La majorité des documents datant du XIIIe siècle – plus de 27 000 – ont été sauvés grâce au dévouement des gardiens maliens de la bibliothèque de Tombouctou, qui les ont transportés hors de la ville occupée dans des sacs de riz, sur des charrettes tirées par des ânes, à moto, en bateau et en 4x4.

Le premier lot de manuscrits a été acheminé à Tombouctou par avion depuis Bamako, ont indiqué les autorités, ajoutant que ce retour était nécessaire pour les protéger des menaces liées à l'humidité de la capitale.

La cargaison comprenait plus de 200 caisses et pesait environ 5,5 tonnes. Le reste sera expédié dans les prochains jours, ont indiqué les autorités.

À environ 706 kilomètres de Bamako, Tombouctou est située aux portes du désert du Sahara et bénéficie d'un climat sec. Depuis des années, les autorités municipales et religieuses locales réclament la restitution des manuscrits.

"Patrimoine spirituel et intellectuel"

Diahara Touré, adjoint au maire de Tombouctou, a déclaré que ces célèbres documents sont importants pour la population locale car ils "reflètent notre civilisation et notre patrimoine spirituel et intellectuel". "Il s'agit de la première étape" du retour, a déclaré Bilal Mahamane Traoré, un élu local.

En février, le gouvernement militaire s'est engagé à restituer les manuscrits, selon Bouréma Kansaye, ministre malien de l'Enseignement supérieur. Il les a décrits comme un "héritage témoignant de la grandeur intellectuelle et du carrefour civilisationnel" de la ville de Tombouctou – "un pont entre le passé et l'avenir".

"Nous avons désormais la responsabilité de protéger, numériser, étudier et valoriser ces trésors afin qu'ils continuent d'éclairer le Mali, l'Afrique et le monde", a déclaré Kansaye lors de la cérémonie de restitution lundi.

Les manuscrits, classés au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO, couvrent une multitude de sujets, allant de la théologie et de la jurisprudence islamiques à l'astronomie, la médecine, les mathématiques, l'histoire et la géographie. Elles témoignent du riche patrimoine culturel des empires du Mali et du Songhaï en Afrique de l'Ouest.

Le Mali, ainsi que ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, luttent depuis longtemps contre une insurrection menée par des militants armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Après deux coups d'État militaires, la junte au pouvoir a expulsé les troupes françaises et s'est tournée vers la Russie pour obtenir une assistance sécuritaire.

Treize ans après l'occupation de Tombouctou, la situation sécuritaire au Mali demeure précaire et, selon les analystes, elle s'est aggravée ces derniers mois. Bien que la ville soit de nouveau sous contrôle gouvernemental, les militants continuent d'attaquer ses environs, y compris le mois dernier.

