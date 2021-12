Mali : le président français bientôt à Bamako pour une rencontre avec Assimi Goïta

C'est une première. Emmanuel Macron, qui devrait rester deux jours au Mali rencontrera pour la première fois le colonel Goïta depuis que ce dernier est arrivé à la tête du Mali par un putsch en août 2020 avant d'être conforté par un second coup d'Etat en mai 2021.

Dix jours après ce second coup de force, Paris avait annoncé la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes, avec lesquelles elle coopère depuis des années contre les djihadistes.



Emmanuel Macron a en outre annoncé en juin la réorganisation du dispositif militaire français en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit) et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici 2023 à 2.500-3.000 hommes, contre plus de 5.000 alors.



Paris a également haussé le ton face aux menaces de la junte au pouvoir à Bamako de recourir aux services de la société privée paramilitaire Wagner, soupçonnée d'être proche du président russe Vladimir Poutine.

Hostilité croissante envers la France

Cette visite intervient alors que les relations entre Paris et Bamako se sont tendues ces derniers mois, la France ayant averti que le déploiement de mercenaires russes au Sahel serait "inacceptable" après le redéploiement de la force Barkhane, qui a quitté mardi Tombouctou après près de neuf années de présence dans cette ville du nord du pays.

Confrontée à une hostilité grandissante, la France met désormais l'accent sur une internationalisation de l'effort militaire en impliquant davantage ses alliés européens et en misant sur la montée en puissance des armées locales.

Emmanuel Macron devrait en outre évoquer avec le colonel Goïta le calendrier électoral, alors que les dirigeants ouest-africains, réunis dimanche en sommet au Nigeria, ont de nouveau exigé des élections en février et annoncé qu'ils imposeraient des sanctions supplémentaires dès le 1er janvier sans engagement des autorités maliennes en ce sens.

La base de Gao, dans le centre, est l'une des principales de Barkhane au Mali. Elle va accueillir le commandement de la force européenne Takuba, qui compte près de 900 hommes.