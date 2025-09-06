Mali: libération des routiers enlevés par des jihadistes présumés sur l'axe Dakar-Bamako, selon un syndicat

Le
06 Sep. 2025 à 12h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La route reliant Bamako à Kayes, au Mali, le 27 août 2019

La route reliant Bamako à Kayes, au Mali, le 27 août 2019

AFP/Archives
MICHELE CATTANI
Partager 2 minutes de lecture

Les six chauffeurs sénégalais enlevés cette semaine au Mali par des jihadistes présumés ont été libérés vendredi soir, a annoncé un syndicat de transporteurs samedi à l'AFP, des informations non confirmées par le gouvernement.

L'annonce vendredi de l'enlèvement, confirmé alors par le ministère sénégalais de l'Intérieur, a renforcé les craintes d'un futur blocus jihadiste de l'axe Dakar-Bamako, vital pour l'approvisionnement de la capitale malienne et très important pour l'économie du port sénégalais.

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, avait annoncé mercredi soir la mise en place d'un blocus sur les régions maliennes de Kayes et de Nioro (ouest), frontalière du Sénégal et de la Mauritanie, notamment pour empêcher l'entrée de carburant importé du Sénégal.

Vendredi, l'Union des transporteurs routiers du Sénégal (URS), un des principaux syndicats de ce secteur, avait annoncé que six chauffeurs sénégalais de camions de marchandises avaient "été enlevés au Mali par des groupes jihadistes".

Samedi, le chef de l'URS, Gora Khouma, a annoncé à l'AFP la libération des six chauffeurs. "Nos délégués nous ont informés de leur libération hier (vendredi) soir", a dit M. Khouma, dans un message audio transmis à l'AFP.

Un transporteur qui comptait plusieurs chauffeurs parmi ceux enlevés "m'a informé qu'ils ont recouvré la liberté", a ajouté M. Khouma.

Le rapt des six chauffeurs avait été confirmé vendredi à l'AFP par le porte-parole du gouvernement sénégalais, Moustapha Njekk Sarré.

Joint à nouveau samedi par l'AFP. M. Sarré s'est montré plus prudent, disant manquer d'"éléments probants" sur cet enlèvement, dans un contexte de forte inquiétude sur l'insécurité grandissante dans cette région cruciale pour les échanges régionaux.

Dans un communiqué publié samedi sur les réseaux sociaux, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a de son côté indiqué n'avoir "à ce stade, aucun élément vérifiable" permettant de confirmer l'enlèvement signalé, ni d'établir avec certitude l'identité des personnes supposément concernées".

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires.

La junte au pouvoir à Bamako depuis le double coup d'Etat de 2020 et 2021 a tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale française et s'est rapproché de la Turquie et de la Russie.

Afrique
SÉNÉGAL

Dans le même thème - Afrique

Cette vidéo montre le personnel de sécurité malien détenant un homme, après que l'armée malienne a déclaré qu'un camp d'entraînement militaire dans la capitale Bamako a été attaqué le 17 septembre 2024. AP.
Afrique

Mali: six routiers sénégalais enlevés par des djihadistes qui veulent couper les vivres à Bamako

jtchapter: RD Congo : les Walalendo, les maîtres à Uvira ?
Afrique

RD Congo : les Walalendo, les maîtres à Uvira ?

jtchapter: RD Congo : nouvelle épidémie d'Ebola en cours
Afrique

RD Congo : nouvelle épidémie d'Ebola en cours

14.6937, -17.44406

À la une

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?

Économie

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial

International

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique