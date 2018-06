Mali : Mamoudou Gassama accueilli comme une star au pays

Nous sommes là pour accueillir notre notre héros, comme on dit en Soninké le lion, après avoir accompli un acte de bravoure. Bandjougou Dramé, président du fan club Mamoudou Gassama

Un héros surnommé "Spiderman"

Manifestation à Paris pour les "super héros du quotidien"

Cela fait plus de trois heures, sous un soleil ardent que la foule est massée devant l'aéroport international Modibo Keita à Bamako. Personne ne veut manquer le retour de l'enfant du pays, Mamoudou Gassama.En attendant l'arrivée du héros, on danse, on chante en Soninké et on scande son nom... "Un sentiment de fierté, un sentiment de joie, aujourd'hui, cet après-midi à l'aéroport international Modibo Keita", confie Bandjougou Dramé, président du fan club Mamoudou Gassama.Le jeune homme âgé de 22 ans est devenu célèbre après avoir été fimé en train d'escalader à mains nues la façade d'un immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris, le 26 mai dernier, pour sauver un enfant suspendu dans le vide.Reçu à l'Elysée par le président français Emmanuel Macron, le jeune Malien en situation irrégulière a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation. Le jeune homme n'est plus sans-papiers en France. Cela faisait des années, depuis 2013, qu'il n'avait pas pu revenir au Mali. Désormais, avec des papiers en poche, il est rentré au pays, salué par des dizaines de personnes.Samedi, les patriarches du cercle de Yélimané étaient au rendez-vous pour l'accueillir "Son acte nous a tous honorés. Mamoudou Gassama est un digne de fils soninké. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour l'accueillir et le remercier", confie Mariétou Cissé, une habitante de Yélimané.Le sourire de Mamoudou Gassama s'illumine quand il retrouve ses proches.Et puis vient l'émotion... C'est tel un homme politique ou une star qu'il fend la foule pour se rendre ensuite à son hôtel.Au même moment, à Paris, quelques 300 personnes ont manifesté, certaines avec masque et cape, en soutien aux migrants qualifiés de "super héros du quotidien", et pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement."Collomb, le pire des supervilains", "Macron, super zéro", "Macron, être président te donne pas de supers pouvoirs", mais aussi "asile pour tous" et "personne n'est illégal", pouvait-on notamment lire sur les pancartes dénonçant le projet de loi asile-immigration qui doit être présenté au Sénat à partir de mardi (19 juin)."Il y a eu toute la campagne qui a donné un caractère exceptionnel au geste de Mamoudou Gassama", note Héloïse Mary, présidente du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants (BAAM).Mathias, un demandeur d'asile originaire du Cameroun, dénonçait lui "une loi discriminante alors que tous les hommes naissent égaux". Une autre manifestante, Stéphanie, se disait "très inquiète de l'indifférence collective face aux drames qui se passent tout près de chez nous".