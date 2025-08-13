Mali: mort de Tiébilé Dramé, figure politique et ancien ministre des Affaires étrangères

L'ancien leader du Parti pour la renaissance nationale (Parena) avait combattu avec ses camarades le régime dictatorial de Moussa Traoré (1968-1991) et avait participé à de nombreux combats pour l'instauration de la démocratie au Mali, avant le coup d'État de la junte militaire en 2020.

Une figure majeure de la vie politique malienne est morte. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, Tiébilé Dramé, est décédé ce mardi 12 août à Paris à l'âge de 70 ans, a appris l'AFP auprès de ses proches. "C'est une consternation et une douleur générale au niveau de la famille", a confié à l'AFP le gendre de Tiébilé Dramé, Abdoulaye Sidibé.

Compagnon de lutte depuis 40 ans de Tiébilé Dramé, l'ancien ministre Djigiba Kéïta a également confirmé à l'AFP son décès mardi matin à Paris. "Je perds un frère, un ami, un camarade", a de son côté réagi sur le réseau social X, Hassoumi Massoudou, ex-ministre des Affaires étrangères du Niger. "Il aimait passionnément le Mali, son pays, et l'Afrique. Toute sa vie, Tiébile s’est battu pour les libertés, la démocratie, les lumières et les idées humanistes".

"Il s’éteint au moment où les valeurs pour les valeurs pour lesquelles il a vécu sont soumises à rude épreuve. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, à sa famille, à ses amis, à ses camarades ainsi qu’aux démocrates et patriotes maliens", a-t-il ajouté.

Né en 1955 à Nioro du Sahel, près de la frontière mauritanienne, cet ancien dirigeant estudiantin avait combattu avec ses camarades le régime dictatorial de Moussa Traoré (1968-1991). Il a été incarcéré plusieurs fois par le régime militaire entre 1977 et 1980.

À la chute de Moussa Traoré, il est nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de transition entre 1991 et 1992, fonction qu'il occupe de nouveau de mai 2019 jusqu'au coup d'Etat militaire d'août 2020.

Partisan de l'accord pour la paix d'Alger, signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays, il en réclamait sa relecture pour renforcer la défense de l'intégrité territoriale du Mali. En janvier 2024, la junte au pouvoir depuis 2020 avait annoncé la "fin avec effet immédiat" de l'accord d'Alger.

Tiébilé Dramé était également contre toute négociation avec les groupes armés jihadistes actifs au Mali. Candidat malheureux aux présidentielles de 2002 (4ᵉ place) et 2007 (3ᵉ place), Tiébilé Dramé était président du "Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA)" qu'il avait fondé en 1995.