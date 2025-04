Mali : pluie d'hommages après la mort de l'artiste Amadou Bagayoko du duo Amadou & Mariam

Manu Chao, Youssou Ndour, Fally Ipupa, Matthieu Chedid... les hommages des artistes se multiplient après la mort d'Amadou Bagayoko, guitariste renommé qui formait avec sa femme le légendaire duo Amadou et Mariam.

Manu Chao a rendu hommage au chanteur malien Amadou Bagayoko décédé vendredi. Il formait avec sa femme le duo de musiciens non voyants Amadou et Mariam. Le musicien franco-espagnol Manu Chao avait produit l'album "Dimanche à Bamako" en 2004.

Amadou! On sera toujours ensemble... Avec toi, partout où tu iras. Mariam, Sam, toute la famille, votre peine est ma peine. Manu Chao, musicien franco-espagnol

"Amadou! On sera toujours ensemble... Avec toi, partout où tu iras. Mariam, Sam, toute la famille, votre peine est ma peine. Je vous aime", a-t-il écrit sur Instagram, avec une photo de lui-même aux côtés du duo.

Je ne trouve même pas les mots justes pour parler d'Amadou Bagayoko. Youssou Ndour

"Je ne trouve même pas les mots justes pour parler d'Amadou Bagayoko qui vient de nous quitter brutalement. Mes pensées à ma chère Mariam à qui je pense en ces moments difficiles. Je n'oublierai jamais son amitié", a réagi la star sénégalaise Youssou Ndour sur X.

Le chanteur congolais Fally Ipupa, qui préparait une collaboration avec le couple, a dit "ne pas toujours arriver à croire que tu es parti", dans une publication sur Facebook.

On a cette collaboration incroyable qui n'a même pas eu le temps de voir le jour, a-t-il ajouté, en présentant ses sincères condoléances à Tata Mariam. Fally Ipupa

"On a cette collaboration incroyable qui n'a même pas eu le temps de voir le jour", a-t-il ajouté, en présentant ses "sincères condoléances à Tata Mariam".

"Encore une immense perte pour la musique malienne et africaine. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de tonton Amadou Bagayoko, voix légendaire du célèbre duo Amadou & Mariam et icône de la musique malienne", a écrit sur Facebook le jeune chanteur malien Sidiki Diabaté.

Amadou et Mariam sont mon premier coup de cœur pour le Mali. Matthieu Chedid, artiste musicien français

Le chanteur français Matthieu Chedid, chef d'orchestre de la tournée Lamomali, a rendu hommage samedi au musicien et chanteur malien Amadou Bagayoko, "un être rare et un guitariste inouï", moitié du duo Amadou et Mariam, décédé vendredi à 70 ans.

"Amadou et Mariam sont mon premier coup de cœur pour le Mali. C'est grâce à eux, à travers Marc-Antoine Moreau (devenu manager du duo, NDLR), que j'ai été pour la première fois dans ce si beau pays, c'était pour le festival Paris-Bamako. Tout est né de là", s'est souvenu Matthieu Chedid, dans une publication sur Facebook.

"Amadou est un être rare et un guitariste inouï. Il va tellement nous manquer", a-t-il ajouté.

Amadou et Mariam ont contribué à "Lamomali totem", album collectif dont la sortie est prévue le 25 avril et support d'une nouvelle tournée orchestrée par Matthieu Chedid, en compagnie de Fatoumata Diawara, Toumani et Balla Diabaté.

Ça va être dur de la chanter... en pensant à lui. Matthieu Chedid, artiste musicien français

Sur cet opus, le duo de musiciens aveugles apparaît sur la chanson "Je t'aime", aux côtés du rappeur Oxmo Puccino. "Désert de mot face à tout ça / Désir d'amour pour toi là-bas / Désordre amer désert en moi / L'écho d'amour vient jusqu'à toi", chante "M", alias de Matthieu Chedid.

"Ça va être dur de la chanter... en pensant à lui... et à eux", a-t-il confié au Parisien.

Le style d'Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia est "à la fois très beau, très direct", c'est "la musique du cœur", a-t-il estimé.