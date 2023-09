Mali : pourquoi Bamako reporte la date de la présidentielle

L'élection présidentielle au Mali ne se tiendra plus comme prévu initialement, les 4 février 2024 pour le premier tour et le 18 février 2024 pour le second tour.

Lors d'un point de presse tenu à Bamako, lundi 25 septembre, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé "un léger report, pour des raisons techniques".

Parmi ses raisons, le ministre parle de "la 'prise en otage' de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil (RAVEC) par le prestataire IDEMIA, une société française", spécialisée dans la sécurité numérique et considérée comme un des leaders mondiaux de la reconnaissance biométrique.

"Prise en otage" et facture impayée

Et de détailler que la société, impliquée selon Bamako dans le processus au niveau du recensement, réclame le paiement plus de 5,2 milliards de francs CFA (soit 8 millions d'euros) aux autorités maliennes et refuse de faire "le transfert de propriété du système, dont la transmission du mot de passe fait partie". "En d'autres termes, précise le communiqué lu par le ministre, le contrat signé avec cette société en 2018 portait sur une solution propriétaire, dont le Mali n'a pas le code d'accès".

Or, les autorités maliennes ne comptent pas régler la somme réclamée par la société française "après constatation d'irrégularités" dans le contrat signé.

En conséquence, elles annoncent "le démarrage, sur instruction de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'État, des démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali, sans aucun risque de vol de données, ni de 'prise en otage'". Aucun délai n'est avancé pour ce basculement.

Par ailleurs, dans leur communiqué, les autorités maliennes expliquent le report de la présidentielle par la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales ; ainsi que la prise en compte de nouvelles dispositions de la Constitution adoptée en juin 2023 par référendum.

Retards sur le calendrier électoral initial

"Les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet (d'un) communiqué ultérieurement", dit le gouvernement. Il s'agit d'un nouvel ajournement de la part des colonels par rapport aux engagements pris sous la pression de la communauté des pays ouest-africains Cédéao en vue d'un transfert du pouvoir. Les militaires s'étaient d'abord engagés à céder la place à des civils élus après des élections présidentielle et législatives initialement programmées en février 2022.

La présidentielle n'est pas le seul scrutin reporté. Les autorités renoncent par ailleurs à organiser avant la présidentielle des législatives, prévues fin 2023. Le gouvernement "décide d’organiser, exclusivement, l’élection présidentielle pour sortir de la Transition. Les autres élections feront certainement l’objet d’un autre chronogramme (calendrier) qui sera établi par les nouvelles autorités, sous les directives du nouveau président de la République", dit le communiqué.