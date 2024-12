sahel

Mali : qu'est-ce que le Front de Libération de l’Azawad (FLA), nouvelle coalition indépendantiste touareg ?

Créé le 30 novembre 2024, le Front de Libération de l'Azawad (FLA) représente le nouveau nom d'une coalition de groupes armés séparatistes à dominante touareg du Nord Mali.

Ils ont pour objectif la création d'un État indépendant. Ils appellent ainsi à la "libération de l'Azawad", nom donné par les Touareg au territoire revendiqué du Nord du Mali après l'indépendance.

Il faut placer la création du Front de Libération de l'Azawad dans le contexte de la rupture de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger

Seidik Abba, journaliste et spécialiste du Sahel

Quelques heures après la création du FLA, 8 membres de cette coalition dont un responsable ont été tués dans des frappes de drones, de fabrication turque, de l'armée malienne près de Tinzaouatène, le 1er décembre. L'État malien considère les séparatistes touareg comme des terroristes au même titre que les groupes djihadistes qu'il combat.

Contexte de guerre au Mali Depuis 2012, le Mali est confronté à des violences armées à la suite d'une rébellion des séparatistes touareg du Nord du Mali et des groupes djihadistes qui les ont ensuite supplantés. Des années de guerre et de violences s'ensuivent et s'étendent aux pays voisins avec l'expansion des groupes djihadistes, l'intervention des forces armées africaines et étrangères, notamment de l'armée française et des Casques bleus de la Minusma. L'accord de paix d'Alger signé en 2015 entre le pouvoir central malien et les groupes armés touareg séparatistes ou loyalistes envers Bamako, ne réussira jamais à s'appliquer durablement sur le terrain. Après l'arrivée au pouvoir des militaires maliens lors de coup d'État en 2020 à Bamako, le Mali a exigé le départ des armées étrangères et s'est tourné vers la Russie et son groupe paramilitaire Wagner lors de la reconquête du territoire du Nord Mali. Depuis 2023, les combats ont repris entre les séparatistes touareg et l'armée malienne ainsi que le groupe paramilitaire Wagner.

Le choix de la lutte armée

"Il faut placer la création du Front de Libération de l'Azawad dans le contexte de la rupture de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, souligne le journaliste Seidik Abba, spécialiste du Sahel, auteur de Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous, (Impacts Editions, 2022). Le gouvernement malien a dénoncé l'accord d'Alger en janvier 2024 et a proposé de le remplacer par un dialogue intermalien. Ce dialogue a eu lieu, mais il n'a pas réuni l'ensemble des composantes. Pour une partie des anciens signataires des accords d'Alger, il n'y a plus aucune autre option que la lutte armée."

L'annonce de la création du FLA a été faite depuis leur fief de Tinzaouatène, près de la frontière algérienne, par les responsables du Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad (CSP-DPA). Cette alliance de groupes armés séparatistes à dominante touareg créée en mai 2024, a organisé une rencontre fin novembre (du 26 au 30). Elle cède désormais la place au FLA.

Les nombreux groupes armés touareg

À l'origine de la création du FLA se trouve des groupes armés membres de la coalition du CSP-DPA, dont le HCUA (Haut conseil pour l'unité de l'Azawad) et le MNLA (Mouvement national pour la libération de l'Azawad). Ces groupes sont désormais dissous. En lutte contre le pouvoir central de Bamako, ils combattaient l'armée malienne (Fama) et ses alliés russes du Groupe Wagner.

La naissance du FLA réduit quelque peu le nombre de groupes armés touareg du Nord Mali. Elle témoigne aussi d'une clarification au sein de ces nombreux groupes qui ont pu s'allier ou se combattre les uns les autres. Dans l'accord d'Alger de 2015, les groupes armés touareg signataires se partageaient en deux coalitions : celle d'ex-rebelles de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) et celle de combattants pro-gouvernementaux de la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 (Plateforme).

À présent, le nouveau Front de Libération de l'Azawad (FLA) comprend aussi des membres de groupes loyalistes au pouvoir central de Bamako. Il s'agit notamment de factions rebelles du Gatia (Groupe d'autodéfense touareg imghad et alliés) et du MAA (Mouvement arabe de l'Azawad). Désormais, tous font le choix de combattre l'État central malien.

"Le FLA place la barre très haut

Seidik Abba, journaliste et spécialiste du Sahel

La quête de l'indépendance

Les indépendantistes touareg ont perdu de nombreuses localités du Nord Mali face à la reconquête du territoire par les Fama et leurs alliés qui a culminé par la reprise de Kidal, en novembre 2023, jusque-là bastion des indépendantistes. Repliés sur Tinzaouatène, ces derniers ont néanmoins infligé des pertes importantes à l'armée malienne et au Groupe Wagner lors de combats fin juillet 2024.

Le Front de Libération de l'Azawad a pour revendication non pas de revenir à l'accord d'Alger, mais d'obtenir plus, c'est à dire l'indépendance totale de l'Azawad. "Le FLA place la barre très haut, commente Seidik Abba. Il est possible que cette surenchère d'indépendance évolue ensuite vers une négociation d'une autonomie ou d'une fédération. En tout cas, leur projet est de mener une lutte armée pour obtenir ce que l'accord d'Alger n'avait pas permis d'obtenir, puisque l'accord d'Alger ne consacre pas l'indépendance des régions du Nord Mali mais leur reconnaît un statut à part."

La recherche de soutiens extérieurs

Le FLA s'engage aussi à "protéger les populations civiles". Ces dernières sont victimes des affrontements entre rebelles touareg indépendantistes, groupes djihadistes et les Forces armées maliennes (Fama) avec leurs alliés russes du Groupe Wagner, mais aussi de milices communautaires. Des massacres ont été perpétrées contre des populations civiles.

Reste que au-delà de la lutte armée, le combat des séparatistes touareg se joue aussi au niveau politique et diplomatique. Basé à Tinzaouatène, près de la frontière algérienne, le FLA fait peut-être le pari de trouver des soutiens extérieurs. "Avec les mauvaises relations entre la France et le Mali et les rivalités entre l'Ukraine et la Russie au Sahel, les séparatistes touareg se disent qu'il y a une opportunité pour faire avancer l'agenda de l'indépendance de l'Azawad", analyse Seidik Abba. Un pari risqué, selon cet expert. "Le contexte n'est pas très favorable à une telle aventure"