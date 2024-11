Mali : qui est le général Abdoulaye Maïga, le nouveau Premier ministre ?

Le régime militaire au pouvoir au Mali a nommé jeudi un militaire, le général Abdoulaye Maïga, au poste de Premier ministre en remplacement du civil Choguel Kokalla Maïga, en poste depuis juin 2021, limogé la veille après avoir critiqué le régime, a-t-elle annoncé sur la télévision d’État.

Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre

"Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre", dit un décret du chef de la junte, le général Assimi Goïta, lu par le secrétaire général de la présidence, Alfousseyni Diawara.

Ancien porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga ne figurait pas initialement dans le premier cercle des colonels qui ont renversé le président civil en août 2020. Il s'est rapidement rallié à eux.

Il a été récemment élevé au grade de général, à l'instar de cinq autres des principales figures du régime, dont le président de la Transition Assimi Goïta, général d'armée.

À partir d'août 2022, Abdoulaye Maïga avait déjà occupé la fonction de Premier ministre par intérim pendant 3 mois en remplacement de Choguel Maïga, absent après un séjour à l'hôpital à la suite d'un malaise cardiaque. Abdoulaye Maïga était chargé alors du portefeuille de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Un des visages les plus connus du régime

"Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokalla Maiga, Premier ministre, chef du gouvernement", annonce un décret lu à la télévision d'Etat, dimanche 21 août.



En tant que porte-parole du gouvernement, il est l'un des visages les plus connus du régime. Il est régulièrement intervenu à la télévision nationale, revêtu de son treillis, pour effectuer certaines des annonces les plus marquantes du gouvernement.



Abdoulaye Maïga est également l'auteur des déclarations les plus abruptes contre la France. Il avait ainsi "exigé", fin juillet 2022, du président Emmanuel Macron qu'il quitte "définitivement sa posture néo-coloniale, paternaliste et condescendante." Il est ainsi devenu la voix de la politique de rupture avec la France et ses alliés engagée après le deuxième putsch en mai 2021 de la junte au pouvoir.