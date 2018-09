Mali : Ras Bath lache Soumaïla Cissé

Ce qu'il va se passer maintenant, le CDR (...) revient à son champs de prédilection, qui est la société, pour désormais mettre en avant ses actions de renforcement de contrôle citoyen, de veille sur la bonne gouvernance, de renforcement de l'Etat de droit. Ras Bath, militant et animateur radio

Fin de l'aventure électorale pour Ras Bath

Ras Bath, porte-parole de la jeunesse

Les politiciens (...) ont déçu la population. Ils sont sur la scène depuis des années. Et donc leurs discours, ça ne tient plus, parce qu'à chaque fois, le discours, après l'acte ne suit pas le discours. Et donc finalement les gens, ils ne les regardent plus. Moi, je me considère comme étant, si tu veux, le fruit de ce vide qui est là. Ras Bath, animateur radio et militant

L'accord entre le Collectif pour la défense de la République et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé n'existe plus. "L'investiture de M. Ibrahim Boubacar Keita le 4 septembre par la cour suprême, malgré les irrégularités graves qui ont émaillé ces élections - bourrage des urnes, achat de conscience, tripatouillage des résultats... - met fin au processus électoral selon les lois maliennes", a indiqué dans un communiqué le mouvement dont Ras Bath est le figure de proue, le Collectif pour la défense de la république (CDR)."Par conséquent", le CDR "met fin à l'accord politique conclu" avec Soumaïla Cissé le 28 juin, soit un mois avant le premier tour de la présidentielle, et annonce son "retour à son statut originel et à ses activités de société civile". Ras Bath, le fondateur du collectif, revient donc à ses premières amours: le contrôle citoyen.Le CDR "remercie" néanmoins Soumaïla Cissé, qui a jusqu'ici refusé de reconnaître sa défaite, "pour la pertinence de son programme, son sens élevé de responsabilité et son statut d'homme d'Etat".L'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, le 4 septembre dernier, marque donc pour Ras Bath, la fin de l'aventure électorale. Le mouvement de Ras Bath, qui a été vu plusieurs fois ces dernières semaines dans des marches de l'opposition, indique ainsi qu'il ne participera pas aux élections législatives à deux tours des 28 octobre et 18 novembre "tant qu'elles seront organisées" par le ministre de l'Administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, reconduit dimanche dans ses fonctions dans le nouveau gouvernement du Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga.Animateur radio adulé, Ras Bath, 44 ans, cristallise la rancoeur populaire depuis des années, en particulier celle des jeunes, contre la classe politique dirigeante, "une bande criminelle" responsable des affres du Mali, pays épuisé par la pauvreté extrême et six années de violences jihadistes et ethniques.Mi-juin, le jeune homme avait annoncé son soutien à Soumaïla Cissé face au président sortant IBK. Les deux hommes ont participé ensemble à la course à la présidentielle. Preuve de son influence, sa radio a été fermée pendant l'entre-deux tours sur ordre du pouvoir.A l'annonce des résultats, lorsqu'IBK a remporté la présidentielle, l'opposition s'est mobilisée autour de Soumaïla Cissé, mais aussi de Ras Bath. Même si l'accord entre les deux hommes a pris fin, Ras Bathet le CDR comptent "se joindre" aux actions juridiques lancées par plusieurs candidats réunis autour de Soumaïla contre les membres de la cour constitutionnelle pour forfaiture devant la cour suprême (du Mali) et la cour de justice de la Cédéao.