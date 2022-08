Mali: reprise des rotations des contingents de la mission de l'ONU, la MINUSMA

Un mois après son arrêt décidé par la junte militaire au pouvoir, l'opération de l’ONU pour le maintien de la paix au Mali (MINUSMA) va reprendre. Depuis l’arrivée au pouvoir de la junte militaire au Mali, qui a œuvré pour le départ de la France et le retrait des troupes de l’opération Barkhane, la coalition internationale n’était plus la bienvenue au Mali.



Active sur le territoire malien depuis 2013, la MINUSMA a dû être suspendue courant juillet dans un contexte de tensions grandissantes entre les pouvoirs maliens et l’ONU. À sa création, cette force onusienne pour le maintien de la paix devait aider le Mali à lutter contre les groupes djihadistes violents qui déstabilisent le pays. En tout, la MINUSMA représentait 12.261 soldats internationaux et 1 718 policiers.

TV5MONDE

Arrestation de 49 soldats ivoiriens mobilisés pour soutenir la MINUSMA

Ce rejet des alliés historiques coïncide avec le rapprochement significatif entre Bamako et Moscou, qui finance de façon opaque les troupes Wagner. Le 10 juillet, 49 soldats ivoiriens affiliés à l’ONU en tant qu'éléments nationaux de soutien à la MINUSMA sont arrêtés à l’aéroport de Bamako. Placés en détention, les dirigeants maliens au pouvoir assurent qu’il s’agit de “mercenaires” qui n’avaient “ni ordre de mission ni autorisation” pour pénétrer sur le sol malien.

Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, s'est exprimé sur la situation des soldats ivoiriens placés en détention. Il aurait ainsi relayé des “informations inacceptables", juge Bamako, qui décide de l’expulser du territoire malien. Quelques jours plus tard, l'ONU reconnaît des "dysfonctionnements" lors de l’arrivée des soldats ivoiriens dans une note adressée au gouvernement malien. Les Nations Unies admettent notamment que "certaines mesures n'ont pas été suivies".



Dimanche 14 août, un mois après leur arrestation, Bamako a annoncé l’inculpation des militaires ivoiriens. Ils sont accusés de “tentative d’atteinte à la sûreté de l'État".

Chargement du lecteur...

Un retour encadré, surveillé et sous certaines conditions

Le 14 juillet, peu de temps après l'arrestation des 49 soldats ivoiriens, le gouvernement malien décide même de suspendre les rotations des contingents militaires de l’ONU. D’après Bamako, cette décision a été encouragée par le “contexte de sécurité nationale".

Notre ligne est claire. On ne transige pas sur les questions touchant à la souveraineté et à la sécurité nationales.

Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères

Ces rotations devraient également reprendre ce lundi, mais sous certaines conditions imposées par l’état malien. “Avant, les contingents nous saisissaient directement. On a mis un terme à cela. Toutes les demandes doivent désormais passer par la Minusma qui doit les valider et transmettre aux Affaires étrangères par note verbale", annonce Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne.

D’après lui, ces nouvelles conditions imposées par le régime doivent permettre de garantir la stabilité au Mali. “Notre ligne est claire. On ne transige pas sur les questions touchant à la souveraineté et à la sécurité nationales”, argue aussi le ministre malien.

Les coalitions internationales sont-elles en péril au Mali ?

À la veille du retour de la MINUSMA, Berlin, refusant de se soumettre aux nouvelles conditions imposées par Bamako pour encadrer le retour de la MINUSMA, a décidé de se retirer de l’opération. Vendredi, l'Allemagne a indiqué suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la majeure partie de ses opérations militaires dans le cadre de la mission onusienne. Les Allemands dénoncent notamment des refus de survol de certaines zones décidés par les autorités maliennes.

Bamako a pris acte de la décision mais ne compte pas revenir sur ses positions. “Les Allemands doivent se conformer aux nouvelles procédures”, réaffirme Abdoulaye Diop. “Leur ministre de la Défense est allé vite en besogne pour annoncer la suspension de leur opérations. Cela ne nous impressionne pas", commente le ministre malien des Affaires étrangères.

En plus du pays européen, l'Égypte a aussi annoncé suspendre sa participation à la Minusma, ce qui représente environ 1.035 soldats. En janvier, le Danemark avait de son côté annoncé le rapatriement de ses soldats déployés au Mali dans le cadre du groupement européen de forces spéciales Takuba. Une décision prise sous la pression de Bamako, pour qui leur déploiement était "intervenu sans son consentement".