Mali: sept Casques bleus blessés par un engin explosif improvisé

Sept Casques bleus ont été blessés samedi dans le centre du Mali par l'explosion d'un engin au passage de leur convoi, a indiqué la mission de stabilisation de l'ONU (Minusma).

Les Casques bleus "reçoivent les soins appropriés", a indiqué la Minusma sur les réseaux sociaux sans préciser leur état ni leur nationalité. Une porte-parole a confirmé l'information à l'AFP.

L'explosion s'est produite à 34 km au nord de Douentza. Six attaques similaires à l'engin explosif improvisé (EEI) ont été dénombrées en 2023 dans le centre du pays, l'un des foyers des exactions jihadistes et des violences de toutes sortes qui ensanglantent le Mali et le Sahel, a dit la Minusma.

Les mines et les EEI sont une des armes de prédilection des jihadistes qui sévissent au Mali depuis 2012 et visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat. Ces attaques font des dizaines de morts chaque année, majoritairement des soldats mais aussi des civils. Mines et EEI ont tué près de 80 Casques bleus en dix ans, dont trois membres du contingent sénégalais de la Minusma en février.

La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés, est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 185 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.