Mali : Sophie Pétronin, l'otage franco-suisse, est libérée

Elle était la dernière otage française détenue à travers le monde. L'humanitaire Sophie Pétronin est libre.



Dans la nuit du 8 au 9 octobre, elle est arrivée, avec les autres ex-otages, au palais présidentiel malien. Ils ont été reçus par le chef de l'État, Bah Ndaw, le vice-président Assimi Goîta et le premier ministre Moctar Ouane, comme l'indique ce tweet de la présidence malienne :

Arrivée des ex otages au Palais de Koulouba. Ils ont été reçus par le Chef de l'Etat, SEM Bah N'DAW, en présence du Vice-président Colonel Assimi GOITA et du Premier ministre Moctar OUANE pic.twitter.com/5YCChp3AnY — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 8, 2020



"Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d'une centaine de prisonniers jihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien", a déclaré à l'Agence France-Presse un responsable de la médiation, sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de l'affaire.

Si des échanges ont eu lieu par le passé, des libérations d'une telle ampleur sont exceptionnelles.Sophie Pétronin, 75 ans, avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao dans le nord du Mali, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance.

Elle était apparue dans des vidéos diffusées en 2017 et 2018 par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda. La dernière où on la voit, publiée mi-juin 2018, la montre très fatiguée, le visage émacié, en appelant au président français Emmanuel Macron.

"Immense soulagement" d'Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron "a appris avec un immense soulagement la libération" de sa compatriote Sophie Pétronin, "retenue en otage au Mali depuis près de quatre ans", a indiqué la présidence dans un communiqué jeudi soir.

"Heureux de la savoir libre", le président de la République "remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération" et "les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel", ajoute la présidence, sans donner de détails sur les circonstances de cette libération.

"Sophie Pétronin est libre. Retenue en otage depuis près de 4 ans au Mali, sa libération est un immense soulagement. À sa famille, à ses proches, j'adresse un message de sympathie. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit", a tweeté quelques minutes plus tard le président de la République.

Retenue en otage depuis près de 4 ans au Mali, sa libération est un immense soulagement. À sa famille, à ses proches, j'adresse un message de sympathie. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2020

Soumaïla Cissé et deux otages italiens aussi libérés

Deux otages italiens, dont un prêtre enlevé au Niger en 2018, font partie des quatre otages libérés au Mali, a annoncé jeudi le gouvernement malien dans un communiqué.

Outre l'homme politique malien Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin, les Italiens Nicola Chiacchio et le père Pier Luigi Maccalli, aux mains de groupes jihadistes, ont été libérés, selon ce communiqué.

La libération, annoncée jeudi, a eu lieu mardi, dit le gouvernement.



"La libération de ces personnalités enlevées par les filiales du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) a été obtenue grâce aux efforts conjugués" notamment des services de renseignements, des forces armées et des "partenaires du Mali", affirme le gouvernement.

Il faisait référence au GSIM, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda et dirigée par le chef touareg malien Iyad Ag Ghaly.

Quelques mois après sa création en mars 2017, cette alliance avait diffusé la première vidéo de Sophie Pétronin, enlevée le 24 décembre 2016 à Gao dans le nord du Mali, la montrant avec cinq autres étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso depuis 2011.

Le prêtre italien Pier Luigi Maccalli, installé depuis onze ans au Niger, a été enlevé le 17 septembre 2018 par des hommes armés à son domicile de Bamoanga (sud-ouest du Niger), proche de la frontière avec le Burkina Faso.

Seule preuve de vie depuis son rapt, il est apparu pour la première fois dans une vidéo tournée en mars 2020, en compagnie d'un jeune compatriote, Nicola Chiacchio, a indiqué en avril un journal privé nigérien. Nicola Chiacchio, jusqu'alors inconnu, a par la suite été présenté par les médias italiens comme un touriste en voyage dans la région.



Le combat de Sébastien Chadaud-Pétronin

Le fils de Sophie Pétronin, otage française au Mali, avait quitté mardi matin Genève à destination de Bamako.

Sébastien Chadaud, qui réside en Suisse, a pris un vol via Paris et "devrait être à Bamako en début d'après-midi", a dit à l'AFP Lionel Granouillac, neveu de Sophie Pétronin, vivant en Gironde.

"C'est à son initiative, il est parti ce matin. Il faut rester très prudent…", a-t-il ajouté, précisant que "selon des contacts sur place", l'humanitaire française "pourrait être en cours d'acheminement" pour un retour en France.

Son fils, Sébastien Chadaud, s'était voulu voulu "très prudent" devant le peu d'éléments disponibles et dans le souci de ne pas gêner des efforts en cours "si véritablement il y avait des tentatives". "Il est trop tôt pour se réjouir, on a déjà vécu des moments comme ça depuis quatre ans", a-t-il insisté auprès de l'Agence France-Presse le lundi 5 octobre.



Le 14 mars 2020, Sébastien Chadaud réagissait à la libération des otages Edith Blais et Luca Tacchetto au Mali sur TV5MONDE. "Dans nos coeurs, il y a une émotion très joyeuse et très triste à la fois."

