Mali : ultime hommage à Salif Keita, ancienne gloire du foot africain

Le Mali a rendu hommage mercredi 6 septembre à Bamako à Salif Keita, une ancienne gloire du football africain, ex-joueur de Saint-Etienne et Marseille dans les années 70. Il est décédé samedi à l'âge de 76 ans des suites de maladie, a constaté l'AFP.

Des centaines de personnes se sont pressées en début d'après-midi sur la Place du cinquantenaire de Bamako, en bordure du fleuve Niger, pour dire adieu à l'ancien attaquant. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga était présent avec d'autres officiels du gouvernement malien dominé par les militaires, au pouvoir depuis 2020.

Des centaines de personnes se sont pressées en début d'après-midi sur la Place du cinquantenaire de Bamako, en bordure du fleuve Niger, pour dire adieu à l'ancien attaquant. Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga était présent avec d'autres officiels du gouvernement malien dominé par les militaires, au pouvoir depuis 2020.

Des posters géants du défunt étaient dressés autour de la dépouille couverte du drapeau vert-jaune-rouge du Mali. Elle est arrivé peu avant 16 heures, portée par d'anciens coéquipiers et proches du joueur.

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le cercueil a ensuite été déposé devant une estrade, parée des mêmes couleurs officielles. Des membres de sa famille étaient présents au côté des joueurs de son premier club, le Real Bamako, et des Aigles, la sélection nationale.

Des délégations officielles sont également venues de la Guinée, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ainsi que de la France.

L'un des plus grands attaquants de sa génération.

L'ex-attaquant avait été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'initiative privée dans le gouvernement malien de transition (1991-1992). Il avait aussi dirigé la Fédération malienne de foot (FEMAFOOT) dans les années 2000.

Premier lauréat du Ballon d'or africain en 1970, Salif Keita a débuté sa carrière au Mali, au Real Bamako puis au Stade malien avant d'arriver à Saint-Etienne en 1967 à l'âge de 23 ans.

En cinq ans chez les Verts, il a remporté trois Championnats de France (1968, 1969, 1970) et deux Coupes de France (1968, 1970). Au total, il a marqué 143 buts (en 186 matches), dont 42 lors de la saison 1970-1971. Son record en un match a été un sextuplé contre Sedan (8-0) en 1971.

Après les Verts, il est parti à Marseille en 1972. Il a ensuite joué à Valence (Espagne), au Sporting Portugal avant de terminer sa carrière aux Etats-Unis, à Boston.

Surnommé "Domingo" par ses copains en référence à un nom vu sur le générique d'une affiche de cinéma alors qu'il avait dix ans, Salif Keita, joueur élancé, à l'allure féline, doté d'une technique hors pair et d'un sens aiguisé du but, a été l'un des plus grands attaquants de sa génération.