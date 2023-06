Mali : un Casque bleu burkinabè tué, huit gravement blessés dans une attaque

La mission de l'ONU au Mali (Minusma) a rapporté qu'une patrouille "a été la cible d'une attaque complexe" près de Ber où elle a d'abord heurté une mine avant d'essuyer des tirs.

Les Casques bleus faisaient partie du contingent burkinabè, a précisé un responsable onusien.

"Rappel brutal des risques"

Le chef de la Minusma "condamne fermement cet acte lâche contre notre patrouille". "Cette perte tragique est un rappel brutal des risques auxquels nos soldats de la paix sont confrontés alors qu’ils œuvrent sans relâche pour apporter stabilité et paix au peuple malien".

La France a aussi condamné "avec la plus grande fermeté" l’attaque. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré : "La France déplore la multiplication des attaques contre la Minusma et des entraves à sa liberté de mouvement".

La France "rend une nouvelle fois hommage au rôle des Casques bleus qui risquent leur vie pour protéger les populations" et "salue leur engagement et leur dévouement", selon le communiqué du Quai d'Orsay."Les responsables de cette attaque devront être identifiés et répondre de leurs actes".

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde, partie du nord, qui s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Il est livré aux exactions des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, mais aussi aux violences des groupes proclamés d'autodéfense, des bandits et même des forces régulières.



La Minusma, avec environ 12 000 soldats déployés, est une cible privilégiée des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Depuis sa création en 2013, 186 de ses membres sont morts dans des actes hostiles. C'est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années.