Mali : un journaliste de Jeune Afrique expulsé du territoire

"La direction de Jeune Afrique condamne la décision prise par les autorités maliennes de procéder à l'expulsion de son envoyé spécial, Benjamin Roger", a-t-elle indiqué dans un communiqué publié mardi 8 février.

Elle ajoute que son envoyé spécial, Benjamin Roger, "était muni d'un visa d'entrée en règle et n'a pas dissimulé sa profession de journaliste ni le fait qu'il venait l'exercer – en toute impartialité – au Mali".

"Arrivé à Bamako dans la nuit du 6 au 7 février, Benjamin Roger a été interpellé à son hôtel par la police ce lundi 7 février vers 11 heures et conduit dans les locaux de la Brigade d'investigation judiciaire, où il a été interrogé, puis dans ceux de la Police de l'air et des frontières, où son expulsion lui a été signifiée", explique-t-elle.

La direction de l'hebdomadaire considère "cette mesure prise à l'encontre de son collaborateur comme injustifiée et contrevenant à la liberté d'informer".

Nouveau processus d’accréditation

Le Mali a notifié, fin janvier 2022, aux correspondants de la presse internationale qu'un nouveau processus d'accréditation allait être mis en place. Le sésame est indispensable pour exercer son activité pour le compte d'un média international au Mali.

Aucun journaliste de la presse internationale n'a été expulsé ces dernières années au Mali depuis le retrait en 2018 de l'accréditation d'un journaliste de Radio France internationale (RFI).

Pour rappel, la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uémoa) ont pris, le 9 janvier 2022, une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali. Celles-ci visent à sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années, après deux putschs en août 2020 puis en mai 2021.