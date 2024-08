Mali: une situation intenable pour les réfugiés burkinabés

L’ONG norvégienne Norwegian Refugee Council a alerté ce mercredi 20 août concernant les conditions “intenables” auxquelles sont confrontés les réfugiés burkinabés ayant fui au Mali afin d’échapper aux violences des groupes djihadistes dans leur propre pays.

Voire: Mali : 4 ans après leur coup d'État, quel bilan pour la transition militaire ?

Un "double poids" pour les réfugiés

Ces milliers de personnes réfugiées au centre du Mali font face selon l’ONG à un “double poids”, celui du déplacement pour échapper aux violences, ainsi que celui du manque de nourriture. “La communauté internationale doit agir maintenant afin de prévenir plus de souffrances”, a appelé Maclean Natugasha directrice régionale de NRC au Mali.

En juillet, plus de 180 000 réfugiés burkinabés avaient été enregistrés au Mali (61 000 recensés et environ 72 000 non-recensés), dont plus de 20 000 dans le seul cercle de Koro, au centre-Est du pays, bordant la frontière avec le Burkina Faso.

“On a dû fuir nos maisons dans le village de Nodin au Nord du Burkina Faso avec rien, et maintenant, on lutte pour subvenir à nos besoins les plus basiques.” a dit Hamidou, un réfugié burkinabé, aux humanitaires de NRC. “J’espère que ceux qui peuvent nous aider ne nous oublient pas.”

Des ressources en manque

Selon NRC, si plusieurs dirigeants locaux se sont montré très généreux envers les réfugiés en leur fournissant des parcelles de terre cultivable notamment, cette assistance demeure insuffisante face au manque de ressources auquel les réfugiés sont confrontés, les forçant à dépendre pour beaucoup de l’aide humanitaire, laquelle ne peut pas être présente en quantité suffisante. Toujours selon l’ONG, l’afflux de réfugiés augmente la pression pesant sur les communautés locales et leurs ressources limitées, lesquelles font déjà face à de nombreux déplacés locaux.