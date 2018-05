Mamoudou Gassama, la fierté malienne

La vidéo a fait le tour du monde, jusqu'au village de Yaguiné, à l'ouest du Mali.



Makha Gassama en rit, non sans fierté, au milieu de ses nombreux petits-enfants. Ce patriarche de 72 ans, voit son propre fils Mamoudou escalader quatre étages d'un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide à Paris.



Un exploit au-delà des frontières, après un exil de tous les dangers.



"Je suis son père, je n'ai jamais vu Abidjan en Côte d'Ivoire, encore moins la France. Mon enfant a traversé l'enfer pour se retrouver en France et faire cet acte héroïque, digne d'un pompier. Dieu merci, il va intégrer ce corps" , confie Makha Gassama, père de Mamoudou.



Le héros de tout un village



Mamoudou, le sixième de ses neuf enfants, futur pompier parisien. Un destin incroyable, loin du village natal de ce jeune soninké, parti en 2013 après une enfance difficile, le décès de sa mère, la fin des études... car la priorité, c'est subvenir aux besoins d'une grande famille polygame.



Un rôle que Mamoudou assume aussi en France.



"Il a prouvé que partout il peut s'imposer. Malgré la galère, nos enfants nous ont aimé et ils ont pris soin de nous. En France, ces jeunes travaillent pour que nous puissions survivre ici au village" , explique sa tante Sané Touré.



Un enfant sauvé à Paris par Mamoudou, un autre né à Yaguiné le lendemain : le fils de son frère et il porte son nom, un honneur de plus pour le héros de tout un village.