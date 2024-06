Manifestations au Kenya, élection présidentielle en Mauritanie, mesures sanitaires au Sénégal...

🌍 L'actu en bref ⤵️ :

Au Kenya, les manifestations contre le projet de hausse des taxes ont viré au drame. Plus d'une dizaine de personnes sont mortes lors des protestations contre la réforme fiscale du gouvernement kényan. Le président William Ruto a retiré son projet de budget mais la mobilisation contre le pouvoir kenyan ne faiblit pas, signe du malaise social d'une partie de la jeunesse. Le pays n'a pas connu de telles violences depuis son indépendance en 1963.

Un premier contingent de 400 policiers kényans est arrivé à Port-au-Prince dans le cadre d'une mission internationale de sécurité en Haïti.

L'élection présidentielle en Mauritanie ce tient ce 29 juin. Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, élu en 2019, part favori pour rester à la tête de ce vaste pays désertique. Les deux principaux candidats de l'opposition sont le militant des droits humains Biram Dah Abeid et le président du parti islamiste Tewassoul, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar. Le pouvoir, ces dernières années, a réussi à contenir la propagation djihadiste à la différence de ses voisins sahéliens. Il devrait commencer à produire du gaz cette année en coopération avec le Sénégal.

Au Sénégal, les autorités sanitaires ont renforcé leur dispositif de surveillance après le décès de plus de 1.300 personnes lors du pèlerinage annuel de La Mecque en Arabie saoudite. Plusieurs dizaines de pèlerins de retour au Sénégal ont été testés positifs au Covid-19.

📺 Dans le Journal Afrique de TV5MONDE :

Inflation, insécurité, endettement ... Le politologue et spécialiste du Nigeria Emmanuel Igah fait un bilan sévère de la première année de présidence de Bola Tinubu.

Le musicien et chanteur sénégalais Sidy Diop est considéré comme une étoile montante de la scène sénégalaise. Et sa carrière internationale se développe : il se produira au Zénith de Paris le 29 juin. Rencontre sur le plateau du Journal Afrique de TV5Monde.

📶 Sur notre site :

La chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée, vendredi 21 juin à Rome, où elle venait se produire en concert lors de la Fête de la Musique. Condamnée à 2 ans de prison par la justice belge dans le cadre d'un conflit avec son ancien compagnon belge flamand, Jan Goossens, pour la garde de leur fille, elle pourrait être extradée vers la Belgique. Quel sort pour l'artiste malienne Rokia Traoré détenue à Rome ? L'écrivain, journaliste et conseiller technique du ministre béninois du Tourisme, Florent Couao-Zotti, de la Culture et des Arts s'inquiète des tensions persistantes entre le Bénin et le Niger. Depuis le 6 juin, le pétrole ne circule plus entre les deux pays. Entretien. Côte d'Ivoire: Africa Sports remonte en Ligue 1. Le club abidjanais, 18 fois champion de Côte d'Ivoire de football, va retrouver l'élite la saison prochaine après trois saisons à l'échelon inférieur.

🎞️ [LeMémo] de la semaine :

Le 29 juin, les Mauritaniens votent pour élire leur nouveau président. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la tête du pays depuis 2019, est le grand favori du scrutin face à six autres candidats. En mars 2007, la première élection présidentielle démocratique après le coup d'Etat militaire d'août 2005 avait passionné les citoyens, même dans les villages les plus reculés du pays. Un reportage TV5MONDE de Pascal Priestley et Valérian Morzadec à J'Deir, au Sud de Nouakchott.

📱 Sur nos Réseaux sociaux :

Ibtissem Mahtout et Amira Messous ont quitté Alger pour revenir à la terre et se lancer dans une agriculture respectueuse des cycles naturels, sans recours aux pesticides.