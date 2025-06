Manifestations au Togo et au Kenya, accord RDC-Rwanda et pollution au phosphate en Tunisie... Le Récap Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇹🇬 Après un appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux pour protester contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé, des groupes de jeunes ont barricadé certains quartiers avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

🌍 Les dirigeants des pays membres ont élu le président sierra léonais, Julius Maada Bio à la tête de la CEDEAO. Il remplace le président nigerian, Bola Tinubu, qui dirigeait l'institution depuis juillet 2023.

🇨🇩 La situation humanitaire se dégrade dans l'est de la République démocratique du Congo en raison du conflit persistant entre l'armée et le M23. Plus de 2 millions de déplacés vivent dans la précarité dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.

📺 Dans le JTA

🇧🇫 Au Burkina Faso, il y a un an, le journaliste d'investigation Serge Oulon était enlevé. Les autorités ont assumé qu'il a été "enrôlé de force dans l'armée", mais sa famille reste sans nouvelle.

🇹🇩 Au Tchad, l'opposant Succès Masra est toujours en détention, 40 jours après son arrestation. Le président du parti des Transformateurs annonce entamer une grève de la faim. L'analyse du journaliste et spécialiste du Tchad, Eric Topona.

🇰🇪 Ce qui devait être une commémoration pacifique a tourné à l'émeute. Des milliers de Kenyans sont descendus dans les rues pour commémorer les grandes manifestations contre l'augmentation des impôts et des taxes. Au moins, 16 personnes ont été tuées.

🛜 Sur notre site

🇨🇩 La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer à Washington, sous les auspices de l'administration Trump, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, qui a fait des milliers de morts. Le texte comprend un volet économique aux contours flous alors que les États-Unis lorgnent sur les minerais rares en RD Congo.

Re(lire) : RD Congo-Rwanda: vers un accord de paix signé à Washington à intérêt purement économique pour Trump?

📱Une violence inouïe se déchaîne sur les discussions Telegram liées au groupe armé Wagner. Des journalistes de l'Associated Press ont eu accès à un rapport confidentiel transmis à la Cour pénale internationale qui détaille les exactions commises par les mercenaires. Il pointe l'utilisation des réseaux sociaux comme un outil de communication pour exposer leur brutalité.

Re(lire) : Tortures, dépeçage, cannibalisme... Les atrocités commises par Wagner au Sahel rapportées devant la CPI

🇲🇱 C'est une nouvelle preuve des liens renforcés entre le Mali et la Russie depuis plusieurs années. Le président malien de la transition Assimi Goïta a été reçu par le président russe Vladimir Poutine à Moscou, en Russie. Plusieurs accords ont été signés.

📚L’instant culture

🚀 Des Africains dans l'espace à la conquête d'une nouvelle planète. C'est le thème du film de Jean-Pascal Zadi, "Le Grand Déplacement" tourné en Côte d'Ivoire et au Maroc. Une comédie avec une réflexion fine sur la possibilité de l'unité africaine.

📲 Sur nos réseaux sociaux

🇹🇳 À Gabès, la pollution au phosphate affecte gravement la santé des habitants et l’environnement local. Les émissions toxiques des industries chimiques dégradent la qualité de l’air et des sols, provoquant des maladies respiratoires et autres problèmes de santé dans la population.

⚽ Vous connaissez la Paris African Cup ? Il s'agit d'un tournoi de football inspiré de la CAN qui rencontre un succès fou et qui se déroule tout le mois de juin dans le quartier de la Goutte d'or à Paris.

🇨🇫 Un court-circuit a provoqué un incendie suivi d’un mouvement de panique qui a fait au moins 29 morts et 260 blessés dans un lycée en pleine épreuve du bac d’histoire-géographie à Bangui en Centrafrique.

🇷🇺 La Russie est-elle vraiment une nouvelle venue en Afrique ? C'est quoi la Russafrique ? Quelle coopération militaire entre Moscou et le continent ? Décryptage avec Les Mots de la Paix.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

À l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, retour sur un reportage tourné en 2013 à Bossembélé en Centrafrique. Les envoyés spéciaux TV5MONDE ont visité la prison militaire où l'ex-président François Bozizé envoyait les opposants politiques, guidés par deux survivants des tortures, libérés par la rébellion Séléka.