Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

C’est une polémique dont le rappeur marocain Draganov se serait bien passé. Le clip de son dernier titre, Tach, devenu viral en quelques jours - plus de 5 millions de vues en une semaine sur YouTube, a été salué par une large partie du public, au Maghreb et également en France, mais a également suscité de vives réactions en Algérie. 

Le
30 Aoû. 2025 à 09h43 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Capture d'écran du clip "Tach" du rappeur Marocain Draganov, mettant en scène le comédien algérien Mohammed Khassani.

Capture d'écran du clip "Tach" du rappeur Marocain Draganov, mettant en scène le comédien algérien Mohammed Khassani.

(Capture d'écran)
Partager 2 minutes de lecture

Le titre Tach mêle sonorités rap et influences raï. Rien de surprenant pour Draganov, Adnan Mahyou de son vrai nom, originaire d’Oujda, ville à la frontière maroco-algérienne, grandement influencée par la culture du pays voisin.

C’est la présence d’un comédien algérien, Mohammed Khassani, dans le clip qui est au coeur de la controverse. Ou plutôt sa position et celle du rappeur marocain. Le comédien danse face à Draganov qui reste assis, souvent sur un empilement de chaises, comme à son habitude dans de nombreux clips. 

Si une grande partie du public a perçu cette collaboration comme un signe d’unité culturelle entre les deux pays voisins, d’autres, en Algérie y ont interprété une “humiliation”. Selon certains, la posture du Marocain en position dominante et celle de l’Algérien dans un rôle subalterne exprimeraient donc une métaphore hiérarchique volontaire. 

Simple mise en scène ou provocation ? 

Pour de nombreux observateurs, ce choix visuel relèverait pourtant d’une signature artistique forte. Le média marocain le360.ma rappelle une vidéo d’un youtubeur marocain et critique rap Farouk Life qui analyse le clip en mentionnant ce dispositif scénique dans d’autres clips, dont celui du titre Tiki Taka.”C’est un élément de mise en scène, pas une volonté de rabaisser quelqu’un”, explique-t-il.

De plus, le comédien Mohammed Khassani est connu pour son énergie assez débordante et ses pas de danses sur de la musique raï très fréquents. 

Le titre de la chanson, Tach, renvoie, selon Le 360, à une figure populaire, le “maryoul” : un jeune homme à l’esthétique urbaine immédiatement identifiable : tenues de sports, sacoches Lacoste et baskets Nike TN. Cette figure incarne une identité de rue, un univers visuel. Le logo du titre reprend d’ailleurs les codes graphiques du modèle de baskets, ancrant ainsi le morceau dans cet imaginaire.

(Re)voir Rap : El Grande Toto sur la scène de Zénith de Paris
 

Chargement du lecteur...

Les paroles du titre relèvent, quant à elles, des grands thèmes du raï : la lassitude face aux difficultés du quotidien, l’appel à “lever le drapeau blanc” pour mettre fin aux conflits, le recours à la fête et à l’alcool comme échappatoire, et la loyauté envers les proches. Rien qui ne vise l’Algérie ni n’entretienne une rivalité.

Les internautes se divisent. Beaucoup d’Algériens ont salué la collaboration : “Hommage aux artistes  Draganov & Khassani”, a célébré un internaute. 

“C’est comme si l’artiste voulait confirmer que Marocains et Algériens sont un seul et même peuple”, a écrit l’un d’eux. D’autres soulignent le talent de Khassani, respecté des deux côtés de la frontière.

Mais certains commentaires dénoncent une “insulte” ou une “provocation”. “Même si c’est une œuvre artistique, pour la majorité des Algériens, c’est une énorme erreur. Khassani regrettera un jour ce choix”, s'est exprimée une internaute. 

Un autre a dit : “Toi, Khasani, tu n'es qu'un stigmate, tu seras oublié avec le temps et ton destin sera la poubelle de l'histoire”

Le rappeur a, de son côté, tenté de calmer la polémique en réagissant sur les réseaux sociaux. Il a d’ailleurs rappelé la proximité géographique mais surtout culturelle des deux peuples : “Les mêmes chansons ont bercé l’enfance des deux peuples. Il ne s’agit pas de séparer, mais de rappeler que nous sommes jumeaux”, a-t-il déclaré dans une vidéo.

Afrique
Culture
MAROC
ALGÉRIE
L'actualité au Maroc
L'actualité en Algérie

Dans le même thème - Afrique

Musique : Koffi Olomidé de retour en Europe
Afrique

Musique : Koffi Olomidé de retour en Europe

Guinée : interdiction de donner la parole aux partis suspendus
Afrique

Guinée : interdiction de donner la parole aux partis suspendus

Algérie : le Premier Ministre Nadir Larbaoui limogé
Afrique

Algérie : le Premier Ministre Nadir Larbaoui limogé

L'actualité au Maroc

jtchapter: Maroc : abattage massif de chiens errants à l'approche de la CAN 2025
Afrique

Maroc : les autorités accusées d'intensifier l'abattage des chiens errants à l'approche de la CAN 2025

discours solennel

Le roi du Maroc souhaite reprendre le dialogue avec l'Algérie sur la question du Sahara occidental

TERRIENNES

Maroc-Nigeria : favorites, "mission X"... Ce qu'il faut savoir sur la finale de la CAN 2025 féminine

retour au pays pour les vacances

Le Maroc va accueillir plus de 4 millions de passagers pour l'opération "Marhaba"

économiser l'eau potable

Maroc : l'eau dessalée au secours de l'agriculture

À la une

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

La procédure accélérée d’expulsion de Donald Trump bloquée par une juge fédérale aux États-Unis

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

International

Guerre à Gaza: la délégation israélienne "pas invitée" d'un salon de l'armement à Londres

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

International

Nucléaire iranien: le "snapback", ce mécanisme qui peut permettre de rétablir des sanctions contre Téhéran

International

Ukraine: Zelensky appelle a renforcer la pression sur Poutine après les frappes mortelles

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand