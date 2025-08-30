Maroc-Algérie : le clip du rappeur Draganov déclenche la controverse sur les réseaux sociaux

C’est une polémique dont le rappeur marocain Draganov se serait bien passé. Le clip de son dernier titre, Tach, devenu viral en quelques jours - plus de 5 millions de vues en une semaine sur YouTube, a été salué par une large partie du public, au Maghreb et également en France, mais a également suscité de vives réactions en Algérie.

Le titre Tach mêle sonorités rap et influences raï. Rien de surprenant pour Draganov, Adnan Mahyou de son vrai nom, originaire d’Oujda, ville à la frontière maroco-algérienne, grandement influencée par la culture du pays voisin.

C’est la présence d’un comédien algérien, Mohammed Khassani, dans le clip qui est au coeur de la controverse. Ou plutôt sa position et celle du rappeur marocain. Le comédien danse face à Draganov qui reste assis, souvent sur un empilement de chaises, comme à son habitude dans de nombreux clips.

Si une grande partie du public a perçu cette collaboration comme un signe d’unité culturelle entre les deux pays voisins, d’autres, en Algérie y ont interprété une “humiliation”. Selon certains, la posture du Marocain en position dominante et celle de l’Algérien dans un rôle subalterne exprimeraient donc une métaphore hiérarchique volontaire.

Simple mise en scène ou provocation ?

Pour de nombreux observateurs, ce choix visuel relèverait pourtant d’une signature artistique forte. Le média marocain le360.ma rappelle une vidéo d’un youtubeur marocain et critique rap Farouk Life qui analyse le clip en mentionnant ce dispositif scénique dans d’autres clips, dont celui du titre Tiki Taka.”C’est un élément de mise en scène, pas une volonté de rabaisser quelqu’un”, explique-t-il.

De plus, le comédien Mohammed Khassani est connu pour son énergie assez débordante et ses pas de danses sur de la musique raï très fréquents.

Le titre de la chanson, Tach, renvoie, selon Le 360, à une figure populaire, le “maryoul” : un jeune homme à l’esthétique urbaine immédiatement identifiable : tenues de sports, sacoches Lacoste et baskets Nike TN. Cette figure incarne une identité de rue, un univers visuel. Le logo du titre reprend d’ailleurs les codes graphiques du modèle de baskets, ancrant ainsi le morceau dans cet imaginaire.

Les paroles du titre relèvent, quant à elles, des grands thèmes du raï : la lassitude face aux difficultés du quotidien, l’appel à “lever le drapeau blanc” pour mettre fin aux conflits, le recours à la fête et à l’alcool comme échappatoire, et la loyauté envers les proches. Rien qui ne vise l’Algérie ni n’entretienne une rivalité.

Les internautes se divisent. Beaucoup d’Algériens ont salué la collaboration : “Hommage aux artistes Draganov & Khassani”, a célébré un internaute.

تحية للفنانين 👏Draganov & Khassani



نموت عليكم لوجادة & لوهارنة ❤️



والي ما عجبهش Clip يشرب من البحر ولا ينطح راسه مع الحيط ولا يطرطق pic.twitter.com/4H7phzK5xU — وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿 (@oualido) August 28, 2025

“C’est comme si l’artiste voulait confirmer que Marocains et Algériens sont un seul et même peuple”, a écrit l’un d’eux. D’autres soulignent le talent de Khassani, respecté des deux côtés de la frontière.

Mais certains commentaires dénoncent une “insulte” ou une “provocation”. “Même si c’est une œuvre artistique, pour la majorité des Algériens, c’est une énorme erreur. Khassani regrettera un jour ce choix”, s'est exprimée une internaute.

Un autre a dit : “Toi, Khasani, tu n'es qu'un stigmate, tu seras oublié avec le temps et ton destin sera la poubelle de l'histoire”.

Le rappeur a, de son côté, tenté de calmer la polémique en réagissant sur les réseaux sociaux. Il a d’ailleurs rappelé la proximité géographique mais surtout culturelle des deux peuples : “Les mêmes chansons ont bercé l’enfance des deux peuples. Il ne s’agit pas de séparer, mais de rappeler que nous sommes jumeaux”, a-t-il déclaré dans une vidéo.