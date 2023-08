Maroc : des ONGs demandent la libération de Nasser Zefzafi, chef emprisonné du "Hirak"

À l'occasion de la Journée internationale des populations autochtones le 9 août, Amnesty International, Center for Victims of Torture, Freedom House, Human Rights Watch et POMED (Project on Middle East Democracy) ont réclamé dans un communiqué "la libération immédiate et inconditionnelle de Nasser Zefzafi" qui purge une peine de 20 ans de prison.

Amnesty a invité à écrire aux autorités marocaines pour qu'elles veillent "à ce que Nasser Zefzafi soit libéré immédiatement et sans condition et que sa condamnation soit annulée".

L'état de santé de l'activiste du Rif, âgé de 43 ans, "continue à se dégrader en prison", ont dénoncé les ONG.

Le "Hirak du Rif", région berbérophone historiquement frondeuse, a été déclenché par la mort à Al Hoceïma, en octobre 2016, d'un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise.

Des centaines de militants de ce mouvement de contestation socio-économique ont été incarcérés, selon des estimations d'associations. La plupart ont purgé leur peine ou ont été graciés.

Huit membres du "Hirak" sont toujours détenus, dont Zefzafi et Najib Ahemjik, condamnés à 20 ans de prison en juin 2018 notamment pour "complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'Etat", atteinte à la "fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain" et "incitation à porter atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume".

Selon Amnesty, le procès de Nasser Zefzafi a été entaché "d'irrégularités basées sur des 'aveux' dont Nasser a affirmé devant le tribunal qu'ils lui avaient été arrachés sous la torture et d'autres formes de mauvais traitements".

Des partis politiques et les défenseurs des droits humains au Maroc ont critiqué la sévérité des peines infligées aux militants rifains et appellent régulièrement à la libération des derniers détenus du "Hirak" de 2016-2017.

Les autorités marocaines, elles, ont toujours assuré que le processus judiciaire était conforme aux normes internationales.