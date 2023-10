Maroc: manifestation massive à Rabat en solidarité avec les Palestiniens

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche à Rabat en solidarité avec les Palestiniens, la marche la plus massive depuis que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en 2020, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les deux principaux boulevards du centre-ville étaient bondés, sur plus d'un kilomètre de long, d'une foule en rangs serrés, qui a marché, à l'appel de deux coalitions regroupant d'une part des mouvements islamistes, et de l'autre des partis de gauche.

Manifestation massive en soutien aux Palestiniens, le 15 octobre 2023 à Rabat, au Maroc AFP

"Soutien inconditionnel à la résistance à l'occupation", "le peuple veut libérer la Palestine", ont scandé les manifestants. Certains portaient à bout de bras d'immenses drapeaux palestiniens et appelaient à soutenir "Gaza et son sacrifice".

Beaucoup de femmes, au son des youyous, portaient des chapeaux pour se protéger du soleil ou des keffiehs en guise de voile.

"A bas le sionisme", clamaient des pancartes dont certaines en anglais ("Hamas is Palestine") apportant leur soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas qui a lancé le 7 octobre une attaque sans précédent contre Israël, dans laquelle plus de 1.400 personnes, en majorité des civils, ont été tuées. Le Hamas est classé "terroriste" par l'Union européenne, les Etats-Unis et Israël.

En représailles à l'attaque, Israël a mené des frappes destructrices contre la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, faisant 2.450 morts, essentiellement des civils, selon les autorités locales.

"Pourquoi les médias ne disent pas qu'il s'agit d'un peuple sous occupation depuis 70 ans", a lancé à l'AFP Kaouthar, 24 ans, précisant n'appartenir à aucun des mouvements ayant appelé à manifester.

Non loin d'elle Chehrazad Bekkari, 50 ans, également sans affiliation politique, est venue spécialement de Fès, à 210 km de là, "avec ses enfants pour sensibiliser les plus jeunes à cette cause". "Nous nous excusons auprès de la population de Gaza car nous ne pouvons rien faire de plus que manifester", a ajouté cette professeure universitaire.

"Le peuple palestinien a besoin du soutien du monde entier, pas seulement du Maroc", abonde Said Hounaine, membre du "Front marocain de soutien à la Palestine", 50 ans, arrivé d'Agadir, à 550 km au sud.

Les manifestants ont en outre exprimé leur "rejet de la normalisation" avec Israël. "Le peuple veut abolir la normalisation", "contre l'occupation, contre la normalisation", ont-ils crié.

Chants palestiniens

Quelques panneaux dénonçaient "le terrorisme quels qu'en soient ses auteurs".

Critiquant le soutien américain à la riposte israélienne, des jeunes ont piétiné les drapeaux d'Israël et des Etats-Unis.

La manifestation, ponctuée aussi de prières contre "la tyrannie et l'oppression" et de chants palestiniens, est la plus grande du genre depuis la normalisation entre le Maroc et Israël fin 2020 sous parrainage américain.

Jusqu'à présent, les mouvements opposés à la normalisation ralliaient au maximum quelques centaines de personnes.

L'accord avec Israël revêt une grande importance pour Rabat, car il est intervenu en échange de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental.

Les deux pays ont renforcé leur coopération sécuritaire et économique, mais l'arrivée au pouvoir en Israël de partis d'extrême droite et les violences dans les territoires occupés embarrassent les défenseurs de ce rapprochement.