Maroc : à Rabat, des milliers de manifestants pour dénoncer le "massacre et le déplacement" des Palestiniens

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Rabat pour dénoncer le "massacre et le déplacement" des Palestiniens dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a repris son offensive contre le mouvement islamiste Hamas après deux mois de trêve.

Des Marocains, scandant des slogans et brandissant des drapeaux palestiniens, se rassemblent devant le bureau de poste de la capitale de Rabat pour montrer leur solidarité avec Gaza. Israël a repris le 18 mars son offensive à Gaza et intensifié ses opérations après une trêve de courte durée.

Il s'agit de la plus importante mobilisation pro-palestinienne au Maroc depuis plusieurs mois, organisée à l'appel d'une coalition dominée par les islamistes du mouvement "Justice et bienfaisance".

Aux abords du Parlement, sur l'avenue Mohammed V, des chants rythmés par des tambours ont accompagné le cortège.

Des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens, dont l'un à l'effigie de Yahya Sinouar, ancien chef du Hamas tué par Israël, et des enfants ont porté des linceuls blancs maculés de rouge, symbolisant les jeunes victimes du territoire palestinien meurtri par un an et demi de guerre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Après deux mois d'une trêve fragile entre le Hamas et Israël, l'armée israélienne a repris le 18 mars son offensive militaire à Gaza, d'où le mouvement palestinien avait lancé une attaque sans précédent le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Depuis, plus de 1.200 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé du Hamas.

"Le peuple veut la libération de la Palestine", ont scandé des manifestants, qualifiant le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de "criminel". Ils ont également appelé à "lever le siège" du territoire palestinien et à "arrêter d'affamer" les Gazaouis.

D'autres ont réclamé "l'abolition" de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc qu'ils qualifient de "trahison". Cette normalisation des liens entre les deux pays a été officialisée fin 2020 dans le cadre des accords dits d'Abraham, conclus sous l'égide des Etats-Unis.

Plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu au Maroc depuis le début de la guerre à Gaza pour réclamer l'abrogation de l'accord de normalisation des relations avec Israël, conclu fin 2020, un processus qui ne rencontrait jusque-là qu'une opposition limitée.

Le Maroc a officiellement appelé "à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza", sans remettre en question la normalisation.

Une autre manifestation est prévue à 16h30 GMT à Casablanca, la principale métropole du pays, située à une centaine de kilomètres au sud de Rabat.