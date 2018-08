Maroc : une équipe de football américain se la joue mixte

La technique n'est pas encore totalement au point mais à force d'entraînements et de répétitions, le "touchdown" sera au bout de la passe.



Au pays du ballon rond, le football américain est une excentricité. Importée en 2012, seule une poignée d'équipes existent depuis. "Cela fait plus d'un an que je joue avec le club. Au début je suis venue juste pour voir une amie et puis j'ai aimé l'état d'esprit et la façon dont le coach traite les membres. Je connaissais déjà le football américain mais je ne savais pas que ça existait au Maroc ; alors j'ai décidé d'intégrer cette équipe", raconte Ghita Ouassil.

Une trentaine de personnes sont présentes à l'entraînement. Au club, filles et garçons s'entraînent ensemble sans complexe. Une anomalie dans un pays aux moeurs très conservatrice :

Je ne sais pas quel est le problème chez la femme marocaine. Elle était leader dans plusieurs domaines même sportifs. Je ne sais donc pas pourquoi elle a peur de ce sport.

Ishtar Zahraoui, présidente de l'association 'Pirates' à Rabat

Ishtar Zahraoui est la présidente des 'Pirates' de Rabat. Elle a fondé le club en 2017, le deuxième de la ville. Malgré les difficultés, elle veut développer ce sport dans le pays :



Pour faire aimer ce sport auprès des jeunes Marocains, ce n'est pas facile. C'est un sport agressif qui demande beaucoup d'énergie, de travail et beaucoup de matériel.

Son objectif est de mettre sur pied une équipe pour représenter le Maroc. Et pourquoi pas attirer l'attention d'une franchise de la National Football League, la ligue nationale de football américain, pour un partenariat fructueux ?